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Καθίζηση οδοστρώματος στην έξοδο της Κηφισού προς Κόρινθο, δυσχέρεια στην κυκλοφορία
Καθίζηση οδοστρώματος στην έξοδο της Κηφισού προς Κόρινθο, δυσχέρεια στην κυκλοφορία
Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται σήμερα, Σάββατο (21/11), στη λεωφόρο Κηφισού, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.
Ειδικότερα, το πρόβλημα εντοπίζεται στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού προς Κόρινθο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διέλευση των οχημάτων από το σημείο.
Live η κίνηση στους δρόμους
Ειδικότερα, το πρόβλημα εντοπίζεται στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού προς Κόρινθο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διέλευση των οχημάτων από το σημείο.
Live η κίνηση στους δρόμους
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