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Έκλεβαν σωλήνες χαλκού από σπίτια στη Δυτική Αττική και επέστρεφαν για δεύτερη κλοπή, δύο συλλήψεις
Έκλεβαν σωλήνες χαλκού από σπίτια στη Δυτική Αττική και επέστρεφαν για δεύτερη κλοπή, δύο συλλήψεις
Από τη συνεργασία αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, Πετρούπολης και Ιλίου εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών από οικίες στις περιοχές του Καματερού, της Πετρούπολης και του Ιλίου
Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που είχε βάλει στο στόχαστρο κατοικίες στη Δυτική Αττική, αφαιρώντας σωλήνες χαλκού, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας δύο μέλη της. Από την έρευνα της ΕΛΑΣ εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών, με τους δράστες να έχουν αφαιρέσει συνολικά περισσότερα από 50 μέτρα σωληνώσεων. Ενδεικτικό της δράσης τους είναι ότι σε τρεις περιπτώσεις επέστρεψαν στις ίδιες κατοικίες και έκλεψαν εκ νέου σωλήνες χαλκού, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την πρώτη κλοπή.
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης (19/11) όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στο Καματερό έκριναν ύποπτες τις κινήσεις 33χρονου και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Έτσι βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 18 κομμένοι σωλήνες χαλκού, σουγιάς, καθώς και πολυεργαλείο. Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού.
Κατόπιν αναζητήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Καματερού, εντοπίστηκε λίγο μετά και 51χρονος που είναι μέλος της εγκληματικής ομάδας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το όχημα, το οποίο η συμμορία χρησιμοποιούσε ως μέσο τέλεσης των διακεκριμένων κλοπών.
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι από τον Ιανουάριο του 2026, προέβαιναν σε κλοπές σωλήνων χαλκού, για να τις μεταπωλήσουν στη συνέχεια σε κλεπταποδόχους, με το συνολικό μήκος των αφαιρεθέντων σωλήνων χαλκού να υπερβαίνει συνολικά τα 50 μέτρα.
Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα σωλήνων χαλκού, σε τρεις περιπτώσεις διέπραξαν και δεύτερη κλοπή από τα ίδια σπίτια σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Από τη συνεργασία αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, Πετρούπολης και Ιλίου εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών από οικίες στις περιοχές του Καματερού, της Πετρούπολης και του Ιλίου.
Σε βάρος του 33χρονου και του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα (συμμορία) που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, για κοινώς επικίνδυνη βλάβη και για παρακώλυση της λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης (19/11) όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στο Καματερό έκριναν ύποπτες τις κινήσεις 33χρονου και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Έτσι βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 18 κομμένοι σωλήνες χαλκού, σουγιάς, καθώς και πολυεργαλείο. Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού.
Κατόπιν αναζητήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Καματερού, εντοπίστηκε λίγο μετά και 51χρονος που είναι μέλος της εγκληματικής ομάδας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το όχημα, το οποίο η συμμορία χρησιμοποιούσε ως μέσο τέλεσης των διακεκριμένων κλοπών.
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι από τον Ιανουάριο του 2026, προέβαιναν σε κλοπές σωλήνων χαλκού, για να τις μεταπωλήσουν στη συνέχεια σε κλεπταποδόχους, με το συνολικό μήκος των αφαιρεθέντων σωλήνων χαλκού να υπερβαίνει συνολικά τα 50 μέτρα.
Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα σωλήνων χαλκού, σε τρεις περιπτώσεις διέπραξαν και δεύτερη κλοπή από τα ίδια σπίτια σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Από τη συνεργασία αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, Πετρούπολης και Ιλίου εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών από οικίες στις περιοχές του Καματερού, της Πετρούπολης και του Ιλίου.
Σε βάρος του 33χρονου και του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα (συμμορία) που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, για κοινώς επικίνδυνη βλάβη και για παρακώλυση της λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
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