Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Λαγουδάκο, η ταχεία αποκατάσταση της βλάβης είναι αναγκαία καθώς σε άλλη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης λυμάτων ακόμα και σε τουαλέτες κατοικιών