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Με 15 κιλά κάνναβης στη βαλίτσα του έφτασε 65χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος και συνελήφθη
Με 15 κιλά κάνναβης στη βαλίτσα του έφτασε 65χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος και συνελήφθη
Ο κατηγορούμενος είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας
Με περισσότερα από 15 κιλά κάνναβης κρυμμένα στη βαλίτσα του έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ένας 65χρονος, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ναρκωτικών στην Ελλάδα.
Ο 65χρονος ημεδαπός συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου (21/11) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.
Από την επακόλουθη έρευνα, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση -2- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 15 κιλών και 200 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.
Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 ευρώ και 4.200 λεκ Αλβανίας και κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ο 65χρονος ημεδαπός συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου (21/11) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.
Από την επακόλουθη έρευνα, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση -2- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 15 κιλών και 200 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.
Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 ευρώ και 4.200 λεκ Αλβανίας και κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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