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Συνελήφθη 42χρονη με 760 λαθραία καπνικά προϊόντα στις αποσκευές της στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δείτε φωτογραφία
Συνελήφθη 42χρονη με 760 λαθραία καπνικά προϊόντα στις αποσκευές της στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δείτε φωτογραφία
Είχε στις αποσκευές της 760 καπνικά προϊόντα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης
Συνελήφθη 42χρονη με πλήθος λαθραίων τσιγάρων και καπνικών προϊόντων στο αεροδρόμιο της Αθήνας, Ελευθέριος Βενιζέλος.
Η 42χρονη συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (20/11) από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας της διεύθυνσης αστυνόμευσης αερολιμένα Αθηνών.
Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, η κατηγορούμενη εντοπίστηκε από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εντός των αποσκευών της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 760 καπνικά προϊόντα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Η συλληφθείσα, με τη σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η 42χρονη συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (20/11) από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας της διεύθυνσης αστυνόμευσης αερολιμένα Αθηνών.
Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, η κατηγορούμενη εντοπίστηκε από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εντός των αποσκευών της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 760 καπνικά προϊόντα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Η συλληφθείσα, με τη σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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