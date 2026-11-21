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Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης - Δύο άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης - Δύο άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα
Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Άμεσα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη 1μ.μ. σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Διγενή στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης.
Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στο μπαλκόνι του 2ου ορόφου, χωρίς να εισέλθει στο εσωτερικό του διαμερίσματος.
Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία άτομα ,που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και τα δύο από αυτά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στο μπαλκόνι του 2ου ορόφου, χωρίς να εισέλθει στο εσωτερικό του διαμερίσματος.
Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία άτομα ,που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και τα δύο από αυτά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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