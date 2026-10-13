Ο Στασινός απαντά στον Δούκα για την Γκράβα: Ο Δήμος δεν έχει ζητήσει έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη - Στο μικροσκόπιο του ΤΕΕ το δίκτυο φυσικού αερίου

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ διευκρινίζει ότι το αίτημα για έλεγχο στο σχολικό συγκρότημα υποβλήθηκε από το υπουργείο Παιδείας στις 9 Οκτωβρίου – «Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη»





Η τοποθέτηση του κ. Στασινού έρχεται μετά την ανάρτηση του Χάρη Δούκα, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι είχε ζητηθεί εδώ και μία εβδομάδα έλεγχος από το ΤΕΕ στο σχολικό συγκρότημα, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί.













Τι ακριβώς ελέγχεται Το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης είναι ευρύ και αφορά τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης των δικτύων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος.



Ο πραγματογνώμονας καλείται να συντάξει αναλυτική τεχνική έκθεση, να προχωρήσει σε εκτίμηση της επικινδυνότητας και, όπου απαιτείται, να υποδείξει τις αναγκαίες τεχνικές διορθωτικές παρεμβάσεις.



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Το Επιμελητήριο αποφεύγει να προκαταλάβει το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης και, επομένως, σε αυτή τη φάση δεν προκύπτει ακόμη τελικό συμπέρασμα για την ασφάλεια ή την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων.



«Ο Δήμος έχει αρμοδιότητα και ευθύνη» Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΤΕΕ απέναντι στον Δήμο Αθηναίων. Ο κ. Στασινός υπογραμμίζει ότι «ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ», ενώ υπενθυμίζει ότι η αρμοδιότητα για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, αλλά και για τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία ή την παύση λειτουργίας τους, είναι συγκεκριμένη.



«Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Απάντηση στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα , σχετικά με τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έδωσε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός , ξεκαθαρίζοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Παράλληλα το ΤΕΕ προχωρά σε τεχνικό έλεγχο των δικτύων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα με τις πρώτες αυτοψίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και την πραγματογνωμοσύνη να βρίσκεται σε εξέλιξη.Η τοποθέτηση του κ. Στασινού έρχεται μετά την ανάρτηση του Χάρη Δούκα, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι είχε ζητηθεί εδώ και μία εβδομάδα έλεγχος από το ΤΕΕ στο σχολικό συγκρότημα, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί.Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων είχε αναφέρει: «Δεν είναι δυνατόν να έχει ζητηθεί εδώ και μια εβδομάδα να γίνει έλεγχος από το ΤΕΕ στην Γκράβα, προκειμένου να πιστοποιήσει τους δικούς μας ελέγχους και ακόμη να περιμένουμε. Μάλιστα να μας λένε το Σάββατο και βλέπουμε…»Η παρέμβαση του ΤΕΕ έγινε, σύμφωνα με τον κ. Στασινό, έπειτα από αίτημα της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Παιδείας, το οποίο υποβλήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, το Επιμελητήριο όρισε ειδικό και εξειδικευμένο μηχανικό πραγματογνώμονα.Το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης είναι ευρύ και αφορά τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης των δικτύων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος.Ο πραγματογνώμονας καλείται να συντάξει αναλυτική τεχνική έκθεση, να προχωρήσει σε εκτίμηση της επικινδυνότητας και, όπου απαιτείται, να υποδείξει τις αναγκαίες τεχνικές διορθωτικές παρεμβάσεις.Οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει με αυτοψίες και, όπως επισημαίνει το ΤΕΕ, θα συνεχιστούν από εξειδικευμένο προσωπικό και με πιστοποιημένο εξοπλισμό μέχρι να υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ασφαλή εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων.Το Επιμελητήριο αποφεύγει να προκαταλάβει το αποτέλεσμα της πραγματογνωμοσύνης και, επομένως, σε αυτή τη φάση δεν προκύπτει ακόμη τελικό συμπέρασμα για την ασφάλεια ή την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων.Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΤΕΕ απέναντι στον Δήμο Αθηναίων. Ο κ. Στασινός υπογραμμίζει ότι «ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ», ενώ υπενθυμίζει ότι η αρμοδιότητα για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, αλλά και για τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία ή την παύση λειτουργίας τους, είναι συγκεκριμένη.«Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι το ΤΕΕ δεν πρόκειται να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση: «Εμείς δεν θα πράξουμε κάτι τέτοιο, το ΤΕΕ θα κάνει την επιστημονική δουλειά του, καθώς έχουμε αποδείξει ότι πάντα το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί».



Παρά τους υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει δημόσια αντιπαράθεση με τον Δήμο, σημειώνοντας ότι το ΤΕΕ δεν θα μπει «σε διαδικασία δηλώσεων, διαλόγου ή αντιπαράθεσης με κανέναν».



Παλαιότητα και προβλήματα σχεδιασμού Πέρα από το ζήτημα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ο κ. Στασινός ανοίγει και ένα ευρύτερο θέμα για την κατάσταση του συγκροτήματος της Γκράβας.



Όπως επισημαίνει, πρόκειται για το μεγαλύτερο –ή ένα από τα μεγαλύτερα– σχολικά συγκροτήματα της χώρας, το οποίο αντιμετωπίζει «σοβαρά θέματα σχεδιασμού, συντήρησης και παλαιότητας».



Για το ΤΕΕ, όπως τονίζει, το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια των μαθητών και των πολιτών και η επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κατάστασης. Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι πλέον η ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τα συμπεράσματα για την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου, την επικινδυνότητά του και τις παρεμβάσεις που ενδεχομένως θα απαιτηθούν.



Η απάντηση του δήμου Αθηναίων Απαντώντας στον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό ο δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι επίσημο αίτημα κατατέθηκε στις 9 Οκτωβρίου.



«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Από τις 6 /10 με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζήτησε τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας, μετά τις αναφορές για ύπαρξη οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των μηχανισμών αποτελεί το ΤΕΕ, ως θεσμικός τεχνικός σύμβουλος της πολιτεία», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Στην ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων σημειώνεται, επίσης, ότι ο «Δήμαρχος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τόσο στις 8/10 κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, αλλά και την Παρασκευή 9/10 καθώς και την Κυριακή 11/10. Και στις τρεις επικοινωνίες ζητήθηκε επίσημα η συνδρομή του ΤΕΕ. Παρόλα αυτά, οι τεχνικοί του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις σήμερα Τρίτη στον χώρο της Γκράβας».



«Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει ως διαχειριστής της σχολικής μονάδας.Ο Δήμος και η σχολική κοινότητα αναμένουν το ταχύτερο δυνατό την απάντηση του ΤΕΕ στο ερώτημα: Από πού προήλθε η οσμή; Προκειμένου να ξαναβρεθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με ασφάλεια, στον φυσικό τους χώρο. Γιατί για τον Δήμο Αθηναίων, η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη» καταλήγει ο δήμος Αθηναίων.