Βίντεο: Πλημμύρισε το Δικαστικό Μέγαρο στη Ρόδο, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στους δρόμους της πόλης
Βίντεο: Πλημμύρισε το Δικαστικό Μέγαρο στη Ρόδο, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στους δρόμους της πόλης
Ισχυρή βροχόπτωση και χαλαζοπτώσεις πλήττουν το νησί
Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή βροχόπτωση στη Ρόδο με νερά να συσσωρεύονται σε δρόμους, διακοπές ηλεκτροδότησης να καταγράφονται σε περιοχές του νησιού και χαλαζοπτώσεις να σημειώνονται, μεταξύ άλλων, στην Ιαλυσό ενώ νερά μπήκαν μπήκαν στις αίθουσες του Πρωτοδικείου και του Εφετείου.
Η έντονη βροχή ξεκίνησε από νωρίς το πρωί και εντάθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι, επηρεάζοντας την πόλη της Ρόδου και αρκετές περιφερειακές συνοικίες. Για αρκετή ώρα, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παρέμειναν περιοχές στο κέντρο της πόλης, ενώ διακοπές στην ηλεκτροδότηση αναφέρθηκαν και στην Ιαλυσό. Προβλήματα καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπου βίντεο αποτυπώνουν σημεία με συσσώρευση υδάτων έξω από το κτίριο.
Ιδιαίτερα προβληματική είναι η εικόνα στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, όπου νερά μπήκαν στις αίθουσες του Πρωτοδικείου και του Εφετείου την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη δίκες αναφέρει το rodiaki.gr. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και προβληματισμό σε δικαστές, δικηγόρους και διαδίκους, καθώς η εισροή υδάτων ανέδειξε εκ νέου τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο.
Η κακοκαιρία συνεχίζεται σε αρκετές περιοχές του νησιού, με τις αρχές να συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις. Η έντονη βροχόπτωση περιορίζει την ορατότητα και καθιστά το οδόστρωμα ολισθηρό, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους οδηγούς.
Η έντονη βροχή ξεκίνησε από νωρίς το πρωί και εντάθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι, επηρεάζοντας την πόλη της Ρόδου και αρκετές περιφερειακές συνοικίες. Για αρκετή ώρα, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παρέμειναν περιοχές στο κέντρο της πόλης, ενώ διακοπές στην ηλεκτροδότηση αναφέρθηκαν και στην Ιαλυσό. Προβλήματα καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όπου βίντεο αποτυπώνουν σημεία με συσσώρευση υδάτων έξω από το κτίριο.
Ιδιαίτερα προβληματική είναι η εικόνα στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, όπου νερά μπήκαν στις αίθουσες του Πρωτοδικείου και του Εφετείου την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη δίκες αναφέρει το rodiaki.gr. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και προβληματισμό σε δικαστές, δικηγόρους και διαδίκους, καθώς η εισροή υδάτων ανέδειξε εκ νέου τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο.
Η κακοκαιρία συνεχίζεται σε αρκετές περιοχές του νησιού, με τις αρχές να συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις. Η έντονη βροχόπτωση περιορίζει την ορατότητα και καθιστά το οδόστρωμα ολισθηρό, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους οδηγούς.
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