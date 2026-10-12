Χαλάει ο καιρός με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

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Οι βροχές και οι καταιγίδες περιορίζονται σήμερα στην ανατολική Ελλάδα και σταδιακά θα εξασθενήσουν, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Ωστόσο, ακολουθεί νέο, ισχυρότερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα φέρει έντονες βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.Τα φαινόμενα κατά τόπους θα παρουσιάσουν μεγάλη ραγδαιότητα και θα συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμου, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, υπερχειλίσεων ρεμάτων και κατολισθήσεων, καθώς και πτώσεων δέντρων και αντικειμένων, ιδιαίτερα σε ευάλωτες περιοχές.Πιο αναλυτικά:Για σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, από νωρίς το πρωί αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα σταδιακά να εξασθενούν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι.Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες και νότιες διευθύνσεις, με την ίδια ένταση.Στηναναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι.Στηπροβλέπονται βροχές μέχρι το μεσημέρι. Ο Βαρδάρης θα φτάσει τα 6 μποφόρ στον Θερμαϊκό, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς.Τηνκαι την, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα διασχίσει τη χώρα μας, προκαλώντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα.Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα.