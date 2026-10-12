Υπερχείλισε ποτάμι στην Ερεσό της Λέσβου, παρασύρθηκε αυτοκίνητο από τα νερά, δείτε βίντεο
Υπερχείλισε ποτάμι στην Ερεσό της Λέσβου, παρασύρθηκε αυτοκίνητο από τα νερά, δείτε βίντεο
Ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα στη Σκάλα Ερεσού, με νερά να φτάνουν σε αυλές κατοικιών και φερτά υλικά να καλύπτουν δρόμους – Έντονα φαινόμενα και στον Μόλυβο
Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου περιοχές της Λέσβου, με τη Σκάλα Ερεσού να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα οδήγησε σε υπερχείλιση του ποταμού, ενώ ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από την ορμή των υδάτων στη γέφυρα κοντά στον Άγιο Ανδρέα.
Η στάθμη του ποταμού ανέβηκε σημαντικά, με πέτρες, χώματα και άλλα φερτά υλικά να παρασύρονται από τα νερά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ερεσού, Αντώνη Ελευθερίου, σε ένα σημείο παρουσιάστηκε πρόβλημα στην απορροή, ωστόσο πραγματοποιήθηκε άμεσα παρέμβαση για να ανοίξει η δίοδος και να συνεχιστεί η ροή του νερού, αναφέρει το stonisi.gr.
Στη γέφυρα κοντά στον Άγιο Ανδρέα, από όπου τα νερά του ποταμού κατευθύνονται προς τη θάλασσα, παρασύρθηκε αυτοκίνητο που βρισκόταν στο σημείο, το οποίο χρησιμοποιείται και για τη στάθμευση οχημάτων. Το όχημα συγκρατήθηκε εγκαίρως, πριν καταλήξει στη θάλασσα.
Παράλληλα, νερά έφτασαν σε κατοικίες της περιοχής, κυρίως στις αυλές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές. Προβλήματα από τη μεταφορά φερτών υλικών καταγράφηκαν και στον δρόμο προς τον Μεσότοπο, όπου πέτρες και χώματα κάλυψαν τμήματα του οδοστρώματος.
Έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της δυτικής και βόρειας Λέσβου, με τον Μόλυβο να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων, αναφέρει το lesvosnews.net. Η απότομη ένταση της βροχής δημιούργησε μεγάλες ποσότητες νερού μέσα σε λίγη ώρα, προκαλώντας ανησυχία για την απορροή των υδάτων σε χειμάρρους, ρέματα και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου.
Η κατάσταση στη Σκάλα Ερεσού έχει πλέον ηρεμήσει, με τη στάθμη του νερού να υποχωρεί. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην απομάκρυνση των φερτών υλικών και στην αποκατάσταση των σημείων όπου καταγράφηκαν προβλήματα.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και σε σημεία όπου μπορεί να συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού.
Η στάθμη του ποταμού ανέβηκε σημαντικά, με πέτρες, χώματα και άλλα φερτά υλικά να παρασύρονται από τα νερά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ερεσού, Αντώνη Ελευθερίου, σε ένα σημείο παρουσιάστηκε πρόβλημα στην απορροή, ωστόσο πραγματοποιήθηκε άμεσα παρέμβαση για να ανοίξει η δίοδος και να συνεχιστεί η ροή του νερού, αναφέρει το stonisi.gr.
Στη γέφυρα κοντά στον Άγιο Ανδρέα, από όπου τα νερά του ποταμού κατευθύνονται προς τη θάλασσα, παρασύρθηκε αυτοκίνητο που βρισκόταν στο σημείο, το οποίο χρησιμοποιείται και για τη στάθμευση οχημάτων. Το όχημα συγκρατήθηκε εγκαίρως, πριν καταλήξει στη θάλασσα.
Παράλληλα, νερά έφτασαν σε κατοικίες της περιοχής, κυρίως στις αυλές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές. Προβλήματα από τη μεταφορά φερτών υλικών καταγράφηκαν και στον δρόμο προς τον Μεσότοπο, όπου πέτρες και χώματα κάλυψαν τμήματα του οδοστρώματος.
Έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της δυτικής και βόρειας Λέσβου, με τον Μόλυβο να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων, αναφέρει το lesvosnews.net. Η απότομη ένταση της βροχής δημιούργησε μεγάλες ποσότητες νερού μέσα σε λίγη ώρα, προκαλώντας ανησυχία για την απορροή των υδάτων σε χειμάρρους, ρέματα και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου.
Η κατάσταση στη Σκάλα Ερεσού έχει πλέον ηρεμήσει, με τη στάθμη του νερού να υποχωρεί. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην απομάκρυνση των φερτών υλικών και στην αποκατάσταση των σημείων όπου καταγράφηκαν προβλήματα.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και σε σημεία όπου μπορεί να συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού.
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