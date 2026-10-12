Σε ποιους νέους κλάδους είναι υποχρεωτική από σήμερα η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σύγκριση με το 2024, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του θεσμού





Ειδικότερα, με την διεύρυνση του θεσμού της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε περίπου 500.000 εργαζόμενους από μια σειρά νέους κλάδους εργασίας αυξάνεται ο αριθμός αυτών που καλύπτονται από την σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.



νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες.



Παράλληλα, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε επιμέρους κλάδους υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, αλλά και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως σε υπηρεσίες καθαρισμού.



Όπως και στους υπόλοιπους κλάδους που έχουν ήδη ενταχθεί στο μέτρο, προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.



Νέα διεύρυνση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από τον Νοέμβριο Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας διευρύνεται περαιτέρω από τον Νοέμβριο. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026 και θα παραμείνει σε πιλοτική εφαρμογή έως τις 15 Νοεμβρίου, ενώ, από τις 16 Νοεμβρίου, το μέτρο περνά σε πλήρη εφαρμογή για εργαζόμενους που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, στις επισκευές, στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics), στη διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και στα τυχερά παίγνια.



Στόχος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και, κατ’ επέκταση, η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.



Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, η ψηφιακή καταγραφή περιορίζει τα περιθώρια για αδήλωτες υπερωρίες, αλλά και για παράνομες μεταβολές ή υπερβάσεις του δηλωμένου ωραρίου.



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Με την εφαρμογή myErgani app, το αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για το ωράριο των εργαζομένων. Με βάση τα δεδομένα που εισάγονται, κάθε ώρα εργασίας χαρακτηρίζεται αυτόματα ως κανονικό ωράριο, υπερεργασία ή υπερωρία.



Η Ψηφιακή Κάρτα καλύπτει όλες τις μορφές απασχόλησης και τα διαφορετικά ωράρια εργασίας (σταθερό ή μεταβαλλόμενο ωράριο, βάρδιες και υπερωρίες).



Παράλληλα, μέσω του myErgani app, ο εργαζόμενος έχει άμεση πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία για τον συνολικό χρόνο εργασίας του, τα ρεπό και τις άδειές του, έχοντας έτσι άμεση εικόνα για τα δεδομένα της απασχόλησής του.



Από σήμερα 12/10/2026 τίθεται σε εφαρμογή η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε νέους κλάδους εργασίας, ενώ η επόμενη επέκταση χρήσης της αναμένεται στις 16 Νοεμβρίου.Ειδικότερα, με την διεύρυνση του θεσμού της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε περίπου 500.000 εργαζόμενους από μια σειρά νέους κλάδους εργασίας αυξάνεται ο αριθμός αυτών που καλύπτονται από την σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.Ειδικότερα, στο μέτρο εντάσσονται εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε, θεραπευτικά και, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες.Παράλληλα, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε επιμέρους κλάδους υπηρεσιών, όπωςκέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, αλλά και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως σε υπηρεσίες καθαρισμού.Όπως και στους υπόλοιπους κλάδους που έχουν ήδη ενταχθεί στο μέτρο, προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας διευρύνεται περαιτέρω από τον Νοέμβριο. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026 και θα παραμείνει σε πιλοτική εφαρμογή έως τις 15 Νοεμβρίου, ενώ, από τις 16 Νοεμβρίου, το μέτρο περνά σε πλήρη εφαρμογή για εργαζόμενους που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, στις επισκευές, στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics), στη διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και στα τυχερά παίγνια.Στόχος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και, κατ’ επέκταση, η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, η ψηφιακή καταγραφή περιορίζει τα περιθώρια για αδήλωτες υπερωρίες, αλλά και για παράνομες μεταβολές ή υπερβάσεις του δηλωμένου ωραρίου.Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και της εισφοροδιαφυγής, φαινομένων που πλήττουν τους εργαζόμενους, αλλά και τις συνεπείς επιχειρήσεις.Με την εφαρμογή myErgani app, το αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για το ωράριο των εργαζομένων. Με βάση τα δεδομένα που εισάγονται, κάθε ώρα εργασίας χαρακτηρίζεται αυτόματα ως κανονικό ωράριο, υπερεργασία ή υπερωρία.Η Ψηφιακή Κάρτα καλύπτει όλες τις μορφές απασχόλησης και τα διαφορετικά ωράρια εργασίας (σταθερό ή μεταβαλλόμενο ωράριο, βάρδιες και υπερωρίες).Παράλληλα, μέσω του myErgani app, ο εργαζόμενος έχει άμεση πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία για τον συνολικό χρόνο εργασίας του, τα ρεπό και τις άδειές του, έχοντας έτσι άμεση εικόνα για τα δεδομένα της απασχόλησής του.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, «η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο ενισχύει περαιτέρω τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην αγορά εργασίας, ενώ έχει πολλαπλά οφέλη:



Οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους και μέσω των καταγεγραμμένων πλέον υπερωριών βλέπουν τις απολαβές τους να αυξάνονται.



Για τις επιχειρήσεις, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας προωθεί τον υγιή ανταγωνισμό, ενώ η αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων δίνει στην κυβέρνηση τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, προκειμένου να διορθωθούν κοινωνικές αδικίες, όπως, για παράδειγμα, οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας».