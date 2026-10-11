Αττική: Ετοιμάζεται το νέο τεράστιο parking

Ένα τεράστιο πολυώροφο κτίριο αρχίζει να κυριαρχεί στο τοπίο του αεροδρομίου της Αθήνας. Πρόκειται για το νέο επταώροφο πάρκινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, χωρητικότητας 3.365 αυτοκινήτων, το οποίο κατασκευάζεται στη θέση του παλαιού χώρου στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 (P1). Οι εργασίες βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο κατασκευαστικό στάδιο, με τον μεταλλικό σκελετό του συγκροτήματος να υψώνεται και το μέγεθος της εγκατάστασης να γίνεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό.







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