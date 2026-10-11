Αττική: Ετοιμάζεται το νέο τεράστιο parking
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Ετοιμάζεται το νέο τεράστιο parking

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα στάθμευσης στην Ελλάδα παίρνει πλέον μορφή. Το νέο κτίριο των 98.600 τ.μ. θα αλλάξει την πρόσβαση χιλιάδων οδηγών στο αεροδρόμιο, ενώ μέχρι την ολοκλήρωσή του ισχύουν σημαντικές αλλαγές στο παρκάρισμα.

Αττική: Ετοιμάζεται το νέο τεράστιο parking
UPD:

Ένα τεράστιο πολυώροφο κτίριο αρχίζει να κυριαρχεί στο τοπίο του αεροδρομίου της Αθήνας. Πρόκειται για το νέο επταώροφο πάρκινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, χωρητικότητας 3.365 αυτοκινήτων, το οποίο κατασκευάζεται στη θέση του παλαιού χώρου στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 (P1). Οι εργασίες βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο κατασκευαστικό στάδιο, με τον μεταλλικό σκελετό του συγκροτήματος να υψώνεται και το μέγεθος της εγκατάστασης να γίνεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό.



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UPD:

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