Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αττική: Ετοιμάζεται το νέο τεράστιο parking
Ένα από τα μεγαλύτερα έργα στάθμευσης στην Ελλάδα παίρνει πλέον μορφή. Το νέο κτίριο των 98.600 τ.μ. θα αλλάξει την πρόσβαση χιλιάδων οδηγών στο αεροδρόμιο, ενώ μέχρι την ολοκλήρωσή του ισχύουν σημαντικές αλλαγές στο παρκάρισμα.
Ένα τεράστιο πολυώροφο κτίριο αρχίζει να κυριαρχεί στο τοπίο του αεροδρομίου της Αθήνας. Πρόκειται για το νέο επταώροφο πάρκινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, χωρητικότητας 3.365 αυτοκινήτων, το οποίο κατασκευάζεται στη θέση του παλαιού χώρου στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 (P1). Οι εργασίες βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο κατασκευαστικό στάδιο, με τον μεταλλικό σκελετό του συγκροτήματος να υψώνεται και το μέγεθος της εγκατάστασης να γίνεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό.
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