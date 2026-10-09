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Δούκας για Γκράβα: Θέλουμε γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος
ΕΛΛΑΔΑ
Γκράβα Χάρης Δούκας Οσμή

Δούκας για Γκράβα: Θέλουμε γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος

«Με την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζουμε» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων

Δούκας για Γκράβα: Θέλουμε γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος
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Την ανάγκη να υπάρξει γραπτή γνωμάτευση που θα διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους μαθητές στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στους ελέγχους που είναι σε εξέλιξη για την έντονη οσμή, που παραπέμπει σε φυσικό αέριο.

Παράλληλα ζήτησε από όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους: «Θέλουμε γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους» ανέφερε χαρακτηριστικά σε νέες δηλώσεις του.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι «με την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζουμε», τονίζοντας πως μέχρι την Κυριακή αναμένει τα πορίσματα από τους δευτερογενείς ελέγχους που πραγματοποιούνται στο σχολικό συγκρότημα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

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