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Έπεισαν 87χρονη στο Ηράκλειο ότι έχει διαρροή ραδιενέργειας στο σπίτι της και της άρπαξαν 15.000 ευρώ
Έπεισαν 87χρονη στο Ηράκλειο ότι έχει διαρροή ραδιενέργειας στο σπίτι της και της άρπαξαν 15.000 ευρώ
Ο δράστης παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και έπεισε την ηλικιωμένη να αφήσει έξω από το σπίτι της μια σακούλα με χρήματα, έγγραφα, πιεσόμετρο και τηλεκοντρόλ
Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 87χρονη στο Ηράκλειο, όταν άγνωστος που προσποιήθηκε ότι εργάζεται στον ΔΕΔΔΗΕ την έπεισε πως υπήρχε κίνδυνος από διαρροή ραδιενέργειας. Η ηλικιωμένη ακολούθησε τις οδηγίες του, αφήνοντας έξω από την κατοικία της μια σακούλα με 15.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα, την οποία στη συνέχεια άρπαξαν οι επιτήδειοι.
Το περιστατικό καταγράφηκε την Τετάρτη (7/10) στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπου η 87χρονη δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από έναν άνδρα που της συστήθηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν αυτή τη φορά μια διαφορετική εκδοχή της γνωστής μεθόδου εξαπάτησης, με την οποία επικαλούνται ανύπαρκτους κινδύνους για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.
Αντί να ισχυριστεί ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως συμβαίνει σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, ο άγνωστος άνδρας είπε στην ηλικιωμένη ότι υπήρχε διαρροή ραδιενέργειας.
Η 87χρονη αναστατώθηκε από όσα άκουσε και πείστηκε ότι έπρεπε να κάνει όσα της υποδείκνυε ο υποτιθέμενος υπάλληλος.
Έτσι, συγκέντρωσε σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικά βιβλιάρια και την αστυνομική της ταυτότητα. Μαζί με αυτά τοποθέτησε ακόμη το πιεσόμετρό της και ένα τηλεκοντρόλ, ακολουθώντας τις οδηγίες που είχε λάβει τηλεφωνικά.
Στη συνέχεια, η ηλικιωμένη άφησε τη σακούλα έξω από την πόρτα του σπιτιού της, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα απέφευγε τον κίνδυνο που της είχαν περιγράψει.
Όταν, όμως, επέστρεψε για να την πάρει, διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε εξαφανιστεί, μαζί με τις οικονομίες της και όλα τα αντικείμενα που είχε συγκεντρώσει.
Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από την 87χρονη 15.000 ευρώ, εκμεταλλευόμενοι τον φόβο που της προκάλεσαν με το ψευδές σενάριο περί διαρροής ραδιενέργειας.
Το περιστατικό καταγράφηκε την Τετάρτη (7/10) στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπου η 87χρονη δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από έναν άνδρα που της συστήθηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν αυτή τη φορά μια διαφορετική εκδοχή της γνωστής μεθόδου εξαπάτησης, με την οποία επικαλούνται ανύπαρκτους κινδύνους για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.
Αντί να ισχυριστεί ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως συμβαίνει σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, ο άγνωστος άνδρας είπε στην ηλικιωμένη ότι υπήρχε διαρροή ραδιενέργειας.
Η 87χρονη αναστατώθηκε από όσα άκουσε και πείστηκε ότι έπρεπε να κάνει όσα της υποδείκνυε ο υποτιθέμενος υπάλληλος.
Έτσι, συγκέντρωσε σε μια σακούλα 15.000 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικά βιβλιάρια και την αστυνομική της ταυτότητα. Μαζί με αυτά τοποθέτησε ακόμη το πιεσόμετρό της και ένα τηλεκοντρόλ, ακολουθώντας τις οδηγίες που είχε λάβει τηλεφωνικά.
Στη συνέχεια, η ηλικιωμένη άφησε τη σακούλα έξω από την πόρτα του σπιτιού της, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα απέφευγε τον κίνδυνο που της είχαν περιγράψει.
Όταν, όμως, επέστρεψε για να την πάρει, διαπίστωσε ότι η σακούλα είχε εξαφανιστεί, μαζί με τις οικονομίες της και όλα τα αντικείμενα που είχε συγκεντρώσει.
Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από την 87χρονη 15.000 ευρώ, εκμεταλλευόμενοι τον φόβο που της προκάλεσαν με το ψευδές σενάριο περί διαρροής ραδιενέργειας.
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