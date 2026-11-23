Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Άγριος καβγάς για μια θέση στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό και απειλές
Άγριος καβγάς για μια θέση στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό και απειλές
Ένας 53χρονος διαπληκτίστηκε με 47χρονο για το πάρκινγκ, ενώ στο επεισόδιο ενεπλάκη και 42χρονος που έσπευσε να βοηθήσει τον δεύτερο
Σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού σημειώθηκε για μια θέση στάθμευσης μεταξύ τριών ανδρών στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δυο, έναν 53χρονο κι έναν 42χρονο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες χθες (22/11) στην περιοχή του Ν. Ρυσίου, μετά από επεισόδιο μεταξύ του 53χρονου αλλοδαπού και 47χρονου για θέση στάθμευσης, ο 53χρονος τον απείλησε και του άσκησε σωματική βία.
Στη συνέχεια στο σημείο προσήλθε ο 42χρονος αλλοδαπός για συνδρομή στον 47χρονο, ο οποίος και δέχτηκε απειλές και χτυπήματα ενώ ομοίως εξύβρισε, απείλησε και άσκησε σωματική βία στον 53χρονο.
Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες χθες (22/11) στην περιοχή του Ν. Ρυσίου, μετά από επεισόδιο μεταξύ του 53χρονου αλλοδαπού και 47χρονου για θέση στάθμευσης, ο 53χρονος τον απείλησε και του άσκησε σωματική βία.
Στη συνέχεια στο σημείο προσήλθε ο 42χρονος αλλοδαπός για συνδρομή στον 47χρονο, ο οποίος και δέχτηκε απειλές και χτυπήματα ενώ ομοίως εξύβρισε, απείλησε και άσκησε σωματική βία στον 53χρονο.
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