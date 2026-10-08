Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Τέλος στο «σταματάω δύο λεπτά για καφέ» - Βαριά πρόστιμα
Στο στόχαστρο της Τροχαίας μπαίνουν οι οδηγοί που αφήνουν παράνομα τα αυτοκίνητά τους, ακόμη και για ελάχιστα λεπτά, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Η παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η επιχείρηση «Κόμβος» με 200 αστυνομικούς και drones και όσα ισχύουν για τη στάση και τη στάθμευση στην Ελλάδα.
Η συνήθεια χιλιάδων οδηγών να σταματούν το αυτοκίνητό τους για λίγα λεπτά έξω από ένα καφέ, έναν φούρνο ή ένα κατάστημα, ακόμη και όταν εμποδίζουν την κυκλοφορία, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
Η κυβέρνηση στρέφει την προσοχή της στην παράνομη στάθμευση, αναγνωρίζοντας ότι ακόμη και ένα αυτοκίνητο σταματημένο σε λάθος σημείο μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές καθυστερήσεις σε έναν ήδη επιβαρυμένο δρόμο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr