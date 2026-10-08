Τέλος στο «σταματάω δύο λεπτά για καφέ» - Βαριά πρόστιμα
ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο «σταματάω δύο λεπτά για καφέ» - Βαριά πρόστιμα

Στο στόχαστρο της Τροχαίας μπαίνουν οι οδηγοί που αφήνουν παράνομα τα αυτοκίνητά τους, ακόμη και για ελάχιστα λεπτά, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Η παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η επιχείρηση «Κόμβος» με 200 αστυνομικούς και drones και όσα ισχύουν για τη στάση και τη στάθμευση στην Ελλάδα.

Τέλος στο «σταματάω δύο λεπτά για καφέ» - Βαριά πρόστιμα
UPD:

Η συνήθεια χιλιάδων οδηγών να σταματούν το αυτοκίνητό τους για λίγα λεπτά έξω από ένα καφέ, έναν φούρνο ή ένα κατάστημα, ακόμη και όταν εμποδίζουν την κυκλοφορία, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Η κυβέρνηση στρέφει την προσοχή της στην παράνομη στάθμευση, αναγνωρίζοντας ότι ακόμη και ένα αυτοκίνητο σταματημένο σε λάθος σημείο μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές καθυστερήσεις σε έναν ήδη επιβαρυμένο δρόμο.

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UPD:

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