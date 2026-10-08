Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Οι Ισπανοί ανέφεραν πως ο αρχηγός της Έλτσε συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, ο ίδιος το διαψεύδει
Οι Ισπανοί ανέφεραν πως ο αρχηγός της Έλτσε συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, ο ίδιος το διαψεύδει
Ο 37χρονος Χοσάν και η σύζυγός του με ανακοίνωσή τους τονίζουν πως δεν υπάρχουν ανοικτές νομικές διαδικασίες
Θέμα έχει γίνει στην Ισπανία τις τελευταίες ώρες ο Χοσάν, ο αρχηγός της Έλτσε, που αγωνίζεται στη La Liga.
Η «Diario Informacion» ανέφερε πως ο 37χρονος εξτρέμ συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.
«Σχετικά με τις πληροφορίες και τις εικασίες που έχουν προκύψει, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν ανοιχτές νομικές διαδικασίες που να επηρεάζουν τον Χοσάν Φεράντες. Από σεβασμό στην προσωπική μας κατάσταση και, ιδιαίτερα, προς τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους, ζητάμε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτή τη διαδικασία να παραμείνει ιδιωτικό.
Πρόθεσή μας είναι να θέσουμε τέλος σε οποιαδήποτε διαμάχη και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο στάδιο με σεβασμό και κανονικότητα» ανέφερε το ζευγάρι στην ανακοίνωσή του.
Η «Diario Informacion» ανέφερε πως ο 37χρονος εξτρέμ συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.
Ο Χοσάν με τη σύζυγό του, ωστόσο, εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία έκαναν λόγο πως βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου αλλά δεν υπάρχουν άλλες ανοικτές νομικές διαδικασίες. Επίσης, πηγές από την Έλτσε φρόντισαν να διαψεύσουν τις πληροφορίες για σύλληψη του αρχηγού της ομάδας και τόνισαν πως προπονείται κανονικά.
➡️ https://t.co/rrAGIT1UiP Josan, le capitaine d'Elche, arrêté et entendu par la police pour des faits de violences conjugales https://t.co/RCxyRKYe0W— L'Équipe (@lequipe) October 7, 2026
«Σχετικά με τις πληροφορίες και τις εικασίες που έχουν προκύψει, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν ανοιχτές νομικές διαδικασίες που να επηρεάζουν τον Χοσάν Φεράντες. Από σεβασμό στην προσωπική μας κατάσταση και, ιδιαίτερα, προς τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους, ζητάμε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτή τη διαδικασία να παραμείνει ιδιωτικό.
Πρόθεσή μας είναι να θέσουμε τέλος σε οποιαδήποτε διαμάχη και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο στάδιο με σεβασμό και κανονικότητα» ανέφερε το ζευγάρι στην ανακοίνωσή του.
Ο Χοσάν μπορεί να μην είναι πρώτο όνομα στο ισπανικό ποδόσφαιρο, παρόλα αυτά αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Έλτσε. Αγωνίζεται για 9η σεζόν στην ομάδα, της οποίας τη φανέλα έχει φορέσει 284 φορές.
https://t.co/L0PiN2jWUI— Josan Ferrandez (@JosanFerrandez7) October 7, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα