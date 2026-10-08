Οι Ισπανοί ανέφεραν πως ο αρχηγός της Έλτσε συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, ο ίδιος το διαψεύδει
SPORTS
Χοσάν Έλτσε La Liga

Οι Ισπανοί ανέφεραν πως ο αρχηγός της Έλτσε συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, ο ίδιος το διαψεύδει

Ο 37χρονος Χοσάν και η σύζυγός του με ανακοίνωσή τους τονίζουν πως δεν υπάρχουν ανοικτές  νομικές διαδικασίες

Οι Ισπανοί ανέφεραν πως ο αρχηγός της Έλτσε συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, ο ίδιος το διαψεύδει
Θέμα έχει γίνει στην Ισπανία τις τελευταίες ώρες ο Χοσάν, ο αρχηγός της Έλτσε, που αγωνίζεται στη La Liga. 

Η «Diario Informacion» ανέφερε πως ο 37χρονος εξτρέμ συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. 

Ο Χοσάν με τη σύζυγό του, ωστόσο, εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία έκαναν λόγο πως βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου αλλά δεν υπάρχουν άλλες ανοικτές νομικές διαδικασίες. Επίσης, πηγές από την Έλτσε φρόντισαν να διαψεύσουν τις πληροφορίες για σύλληψη του αρχηγού της ομάδας και τόνισαν πως προπονείται κανονικά.

«Σχετικά με τις πληροφορίες και τις εικασίες που έχουν προκύψει, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν ανοιχτές νομικές διαδικασίες που να επηρεάζουν τον Χοσάν Φεράντες. Από σεβασμό στην προσωπική μας κατάσταση και, ιδιαίτερα, προς τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους, ζητάμε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτή τη διαδικασία να παραμείνει ιδιωτικό.

Πρόθεσή μας είναι να θέσουμε τέλος σε οποιαδήποτε διαμάχη και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο στάδιο με σεβασμό και κανονικότητα» ανέφερε το ζευγάρι στην ανακοίνωσή του. 

Ο Χοσάν μπορεί να μην είναι πρώτο όνομα στο ισπανικό ποδόσφαιρο, παρόλα αυτά αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Έλτσε. Αγωνίζεται για 9η σεζόν στην ομάδα, της οποίας τη φανέλα έχει φορέσει 284 φορές.

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