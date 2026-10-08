Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στον Κηφισό στο ύψος της Ιεράς Οδού, μεγάλες καθυστερήσεις προς Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισού Κίνηση στους δρόμους

Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στον Κηφισό στο ύψος της Ιεράς Οδού, μεγάλες καθυστερήσεις προς Πειραιά

Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Αιγάλεω – Δεν υπάρχουν τραυματίες

Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στον Κηφισό στο ύψος της Ιεράς Οδού, μεγάλες καθυστερήσεις προς Πειραιά
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται το πρωί της Πέμπτης (8/10) στη λεωφόρο Κηφισού, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν τρία ΙΧ αυτοκίνητα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες από το τροχαίο, ωστόσο η σύγκρουση έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

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