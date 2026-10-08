Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στον Κηφισό στο ύψος της Ιεράς Οδού, μεγάλες καθυστερήσεις προς Πειραιά
Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στον Κηφισό στο ύψος της Ιεράς Οδού, μεγάλες καθυστερήσεις προς Πειραιά
Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Αιγάλεω – Δεν υπάρχουν τραυματίες
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται το πρωί της Πέμπτης (8/10) στη λεωφόρο Κηφισού, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν τρία ΙΧ αυτοκίνητα.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες από το τροχαίο, ωστόσο η σύγκρουση έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες από το τροχαίο, ωστόσο η σύγκρουση έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.
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