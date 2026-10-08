Τι είπε και τι συμφώνησε ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Η κοινή κατανόηση, τα 4 δισ. για όπλα σε F-35 και F-16, η πλήρης στήριξη στα ενεργειακά σχέδια

Οι συνομιλίες που είχε στην Αθήνα ο κ. Ρούμπιο ανέδειξαν όχι μόνο το ευρύ πεδίο διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς, αλλά και το βάθος της στρατηγικής σχέσης, καθώς υπάρχει κοινή προσέγγιση για τα περιφερειακά ζητήματα