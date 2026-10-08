Τι είπε και τι συμφώνησε ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Η κοινή κατανόηση, τα 4 δισ. για όπλα σε F-35 και F-16, η πλήρης στήριξη στα ενεργειακά σχέδια
Τι είπε και τι συμφώνησε ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Η κοινή κατανόηση, τα 4 δισ. για όπλα σε F-35 και F-16, η πλήρης στήριξη στα ενεργειακά σχέδια
Οι συνομιλίες που είχε στην Αθήνα ο κ. Ρούμπιο ανέδειξαν όχι μόνο το ευρύ πεδίο διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς, αλλά και το βάθος της στρατηγικής σχέσης, καθώς υπάρχει κοινή προσέγγιση για τα περιφερειακά ζητήματα
Με την αναβάπτιση και αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, τις αμυντικές συμφωνίες των 4 δισ. δολαρίων, την ισχυρή στήριξη σε όλα τα ενεργειακά πρότζεκτ τα οποία έχει σε εξέλιξη η Ελλάδα, αλλά και με μια μοναδική προβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αλλά και της σύγχρονης Ελλάδας, από την απευθείας τηλεοπτική μετάδοση σε όλο τον κόσμο της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας.
Οι συνομιλίες που είχε στην Αθήνα ο κ. Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη ανέδειξαν όχι μόνο το ευρύ πεδίο διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς, αλλά και το βάθος της στρατηγικής σχέσης, καθώς υπάρχει κοινή προσέγγιση για τα περιφερειακά ζητήματα και οι αμερικανικές στρατηγικές επιλογές στην περιοχή είναι απολύτως συμβατές με τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, την περιφερειακή σταθερότητα, την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας των Βαλκανίων και της Ευρώπης, με την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
Είναι αυτό που ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε ως «κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας και κοινή κατανόηση για την αντιμετώπισή τους». Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντησή τους, επισήμανε τον «ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή».
Αυτός είναι ένας ρόλος που αναγνωρίστηκε δημόσια σε αρκετά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και ο ίδιος, επίσης, φρόντισε να τον εντάξει στην εμβληματική ομιλία του στην Πνύκα, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα αποτελεί υπόδειγμα συμμάχου και η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά της».
Μια ομιλία που Αμερικανοί αναλυτές εξέλαβαν ως την πρώτη «προεκλογική» ομιλία Ρούμπιο, ο οποίος θέλει να δώσει το δικό του πολιτικό (συντηρητικό)στίγμα ενόψει των διεργασιών που τον εμφανίζουν και ως πιθανό διεκδικητή του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2028.
Οι συνομιλίες που είχε στην Αθήνα ο κ. Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη ανέδειξαν όχι μόνο το ευρύ πεδίο διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς, αλλά και το βάθος της στρατηγικής σχέσης, καθώς υπάρχει κοινή προσέγγιση για τα περιφερειακά ζητήματα και οι αμερικανικές στρατηγικές επιλογές στην περιοχή είναι απολύτως συμβατές με τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την ασφάλεια, την περιφερειακή σταθερότητα, την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας των Βαλκανίων και της Ευρώπης, με την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
Είναι αυτό που ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε ως «κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας και κοινή κατανόηση για την αντιμετώπισή τους». Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντησή τους, επισήμανε τον «ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή».
Αυτός είναι ένας ρόλος που αναγνωρίστηκε δημόσια σε αρκετά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και ο ίδιος, επίσης, φρόντισε να τον εντάξει στην εμβληματική ομιλία του στην Πνύκα, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα αποτελεί υπόδειγμα συμμάχου και η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά της».
SECRETARY RUBIO: We have built a model of that with our partners here in Greece. In our defense partnerships, in energy and technology, in our shared ambition to secure Europe’s borders from the threats of mass migration. pic.twitter.com/CgwXpkqMjG— Department of State (@StateDept) October 7, 2026
Μια ομιλία που Αμερικανοί αναλυτές εξέλαβαν ως την πρώτη «προεκλογική» ομιλία Ρούμπιο, ο οποίος θέλει να δώσει το δικό του πολιτικό (συντηρητικό)στίγμα ενόψει των διεργασιών που τον εμφανίζουν και ως πιθανό διεκδικητή του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2028.
Η ΤουρκίαΗ Αθήνα έχει επιλέξει να αποσυνδέει τις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις από τα ελληνοτουρκικά γι' αυτό και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στη δημόσια παρέμβασή του στη συνέντευξη Τύπου, απέφυγε να αναφερθεί συγκεκριμένα στην Τουρκία, αλλά πάντως έθιξε την ανάγκη αντιμετώπισης των αναθεωρητικών απειλών, αναφερόμενος στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου, όπου ανέδειξε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε να τερματιστεί η παράνομη κατοχή του νησιού.
Τα θέματα της Τουρκίας, πάντως, τέθηκαν στη διάρκεια της διμερούς συνάντησης των δύο υπουργών Εξωτερικών, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες και με την επίδειξη χαρτών, αναδείχθηκε η απειλή που συνιστά, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την περιφερειακή σταθερότητα, ο τουρκικός αναθεωρητισμός, αλλά και ο παραλογισμός των τουρκικών αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμφωνίες αυτές αφορούν όπλα για τον νέο στόλο μαχητικών F-16 Viper και F-35, την αναβάθμιση των 38 F-16 σε Viper και προγράμματα FOS για όλα τα νεοαποκτηθέντα οπλικά συστήματα, ενώ ένα μέρος των συμφωνιών θα συγκεκριμενοποιηθεί το επόμενο διάστημα και στο νέο Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού (ΕΜΠΑΕ). Επίσης, ικανοποιήθηκε το αίτημα της ελληνικής πλευράς για την παραχώρηση οχημάτων Stryker στην Ελλάδα.
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ απαντώντας σε ερώτηση στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου εξέφρασε την πλήρη στήριξή του και στα άλλα ενεργειακά σχέδια που είναι σε εξέλιξη, όπως η προγραμματισμένη για τις αρχές του 2027 γεώτρηση της Exxon Mobil στο Οικόπεδο 2 στο Ιόνιο, τις έρευνες της Chevron στα Οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, αλλά και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την Αίγυπτο αλλά και την Κύπρο-Ισραήλ. Βεβαίως, έχει ενδιαφέρον ότι στο Κοινό Ανακοινωθέν υπάρχει αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο και στις έρευνες για υδρογονάνθρακες, αλλά όχι στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
Η επίσκεψη φυσικά δεν μπορούσε να λύσει το άμεσο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αθήνα και αφορά το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, το οποίο ακόμη περιμένει το πράσινο φως για την επανέναρξη των ερευνών, λόγω των τουρκικών αντιδράσεων.
Ο Μάρκο Ρούμπιο, στη συνέντευξη Τύπου, υποστήριξε όλα τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας, όμως δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε ευαισθησίες άλλων χωρών που περιπλέκουν την υπόθεση, υπονοώντας, βεβαίως, την Τουρκία οι οποίες, όπως είπε, πρέπει να λυθούν μέσω της διπλωματίας και όχι σε συνεντεύξεις Τύπου.
Βεβαίως, η οποιαδήποτε παρέμβαση των Αμερικανών στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν θα μπορούσε να αφορά στην ουσία της εμπλοκής που έχει υπάρξει, παρά μόνο στην προσπάθεια πιθανόν, διά της διπλωματικής οδού, ώστε να αποφευχθεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο συμμάχων χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι που έχουν πράξει στο παρελθόν οι Αμερικανοί αν και με όχι ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για την χώρα μας.
Διότι, στο ζήτημα που είχε προκύψει με τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο θέμα του καλωδίου, πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε η Τουρκία ούτε, όμως, και οι ΗΠΑ είναι συμβαλλόμενα μέρη στην UNCLOS και ούτε, φυσικά, οι ΗΠΑ είναι αρμόδιες για να αποφανθούν ή να κάνουν τον διαιτητή σε ένα ζήτημα που αφορά την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Κάτι τέτοιο, εξάλλου, εάν συνέβαινε, θα σήμαινε αποδοχή εκ μέρους της Ελλάδας της ύπαρξης μιας διαφοράς που χρειάζεται μάλιστα επιδιαιτησία τρίτων για την επίλυσή της.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο υπογράφηκαν οι συμφωνίες-Μνημόνια για την παράταση της Συμφωνίας για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησής τους, τη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφυλακή της Φλόριντα και τη συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα, με την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία υπό ελληνική σημαία.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στην πρωτοβουλία Pax Silica, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τη διεύρυνση της συνεργασίας στους τομείς της υπερνοημοσύνης, της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της κυβερνοασφάλειας και των προηγμένων τεχνολογιών, έναν τομέα στον οποίο
Τα εξοπλιστικάΤο ιδιαίτερα θετικό κλίμα στο οποίο διεξήχθησαν οι συνομιλίες στο πλαίσιο του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου, επισφραγίστηκε με την ανακοίνωση συμφωνιών 4 δισ. δολαρίων για εξοπλιστικά προγράμματα στο πλαίσιο του προγράμματος Πωλήσεων Στρατιωτικού Υλικού σε Ξένες Χώρες (Foreign Military Sales – FMS), προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμφωνίες αυτές αφορούν όπλα για τον νέο στόλο μαχητικών F-16 Viper και F-35, την αναβάθμιση των 38 F-16 σε Viper και προγράμματα FOS για όλα τα νεοαποκτηθέντα οπλικά συστήματα, ενώ ένα μέρος των συμφωνιών θα συγκεκριμενοποιηθεί το επόμενο διάστημα και στο νέο Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού (ΕΜΠΑΕ). Επίσης, ικανοποιήθηκε το αίτημα της ελληνικής πλευράς για την παραχώρηση οχημάτων Stryker στην Ελλάδα.
Τα ενεργειακάΜεγάλο κεφάλαιο στις συνομιλίες, αλλά και στην ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση, κατέχει η ενέργεια, με κρίσιμο έργο τον Κάθετο Διάδρομο, ο οποίος μετατρέπει τη χώρα σε σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά ενέργειας στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη και, συγχρόνως, σε σημαντική πύλη εξαγωγής αμερικανικού LNG.
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ απαντώντας σε ερώτηση στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου εξέφρασε την πλήρη στήριξή του και στα άλλα ενεργειακά σχέδια που είναι σε εξέλιξη, όπως η προγραμματισμένη για τις αρχές του 2027 γεώτρηση της Exxon Mobil στο Οικόπεδο 2 στο Ιόνιο, τις έρευνες της Chevron στα Οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, αλλά και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την Αίγυπτο αλλά και την Κύπρο-Ισραήλ. Βεβαίως, έχει ενδιαφέρον ότι στο Κοινό Ανακοινωθέν υπάρχει αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο και στις έρευνες για υδρογονάνθρακες, αλλά όχι στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
Η επίσκεψη φυσικά δεν μπορούσε να λύσει το άμεσο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αθήνα και αφορά το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, το οποίο ακόμη περιμένει το πράσινο φως για την επανέναρξη των ερευνών, λόγω των τουρκικών αντιδράσεων.
Ο Μάρκο Ρούμπιο, στη συνέντευξη Τύπου, υποστήριξε όλα τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας, όμως δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε ευαισθησίες άλλων χωρών που περιπλέκουν την υπόθεση, υπονοώντας, βεβαίως, την Τουρκία οι οποίες, όπως είπε, πρέπει να λυθούν μέσω της διπλωματίας και όχι σε συνεντεύξεις Τύπου.
Βεβαίως, η οποιαδήποτε παρέμβαση των Αμερικανών στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν θα μπορούσε να αφορά στην ουσία της εμπλοκής που έχει υπάρξει, παρά μόνο στην προσπάθεια πιθανόν, διά της διπλωματικής οδού, ώστε να αποφευχθεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο συμμάχων χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι που έχουν πράξει στο παρελθόν οι Αμερικανοί αν και με όχι ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για την χώρα μας.
Διότι, στο ζήτημα που είχε προκύψει με τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο θέμα του καλωδίου, πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε η Τουρκία ούτε, όμως, και οι ΗΠΑ είναι συμβαλλόμενα μέρη στην UNCLOS και ούτε, φυσικά, οι ΗΠΑ είναι αρμόδιες για να αποφανθούν ή να κάνουν τον διαιτητή σε ένα ζήτημα που αφορά την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Κάτι τέτοιο, εξάλλου, εάν συνέβαινε, θα σήμαινε αποδοχή εκ μέρους της Ελλάδας της ύπαρξης μιας διαφοράς που χρειάζεται μάλιστα επιδιαιτησία τρίτων για την επίλυσή της.
Οι υπόλοιπες συμφωνίες
Στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο υπογράφηκαν οι συμφωνίες-Μνημόνια για την παράταση της Συμφωνίας για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησής τους, τη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφυλακή της Φλόριντα και τη συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα, με την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία υπό ελληνική σημαία.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στην πρωτοβουλία Pax Silica, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τη διεύρυνση της συνεργασίας στους τομείς της υπερνοημοσύνης, της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της κυβερνοασφάλειας και των προηγμένων τεχνολογιών, έναν τομέα στον οποίο
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