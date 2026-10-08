Πρύτανης Πατρών: Φοιτητές της Πανσπουδαστικής απώθησαν και έβρισαν φύλακες, κάποιοι ζουν στο 1917
ΕΛΛΑΔΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών Πρύτανης Πανσπουδαστική

Πρύτανης Πατρών: Φοιτητές της Πανσπουδαστικής απώθησαν και έβρισαν φύλακες, κάποιοι ζουν στο 1917

«Κάποιοι κάνουν επαναστατική γυμναστική» είπε ο Χρήστος Μπούρας για όσα συνέβησαν την Τετάρτη στο πανεπιστήμιο Πατρών - «Είχαμε συμφωνήσει να συναντηθούμε με 5 φοιτητές και εμφανίστηκαν 40. Μαζί τους ήταν και εξωπανεπιστημιακοί»

Πρύτανης Πατρών: Φοιτητές της Πανσπουδαστικής απώθησαν και έβρισαν φύλακες, κάποιοι ζουν στο 1917
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Για όσα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτης στο πανεπιστήμιο Πατρών κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας φοιτητών για την ακρίβεια, μίλησε στην ΕΡΤ ο πρύτανης του ιδρύματος, Χρήστος Μπούρας.

Όπως είπε «την Τρίτη δέχθηκα τηλέφωνο από εκπρόσωπο της ΠΚΣ (Πανσπουδαστική). Μου ζήτησε συνάντηση και του είπα ότι θα δεχθώ 5 άτομα. Την Τετάρτη εμφανίστηκαν πάνω από 40 και αρνήθηκαν να δώσουν 5 ονόματα. Απώθησαν τους φύλακες τους εξύβρισαν, ήρθαν στο γραφείο μου το οποίο πρόλαβα και κλείδωσα. Ήμουν μέσα με 4 γραμματείς. Ανάμεσα στους 40 ήταν και γυναίκες. Δεν είναι δυνατόν γυναίκες να εκφοβίζουν γυναίκες». Παράλληλα κατήγγειλε ότι ανάμεσα στους 40 «ήταν και εξωπανεπιστημιακοί που τους καθοδηγούσαν».



Σύμφωνα με τον κ. Μπούρα η συνάντηση «ήταν για να κουβεντιάσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν προβλήματα. Κάποια μπορεί να τα λύσει το πανεπιστήμιο, κάποια οι φορείς και κάποια η πολιτεία. Αποδείχθηκε ότι δεν ήθελαν τη συνάντηση. Ήθελαν απλώς να κάνουν επίδειξη και να κάνουν την καθημερινή επαναστατική γυμναστική».

«Το πανεπιστήμιο θα προστατεύσει τους εργαζόμενους και τους φοιτητές. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ασκεί την κομματική του πολιτική γιατί το πανεπιστήμιο δεν πολιτεύεται. Κάποιοι φαίνεται ότι ζουν στο 1917» πρόσθεσε ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών εξηγώντας ότι «στην Πάτρα συγκρούονται δύο κόσμοι: αυτοί που θέλουν το πανεπιστήμιο μικρό και αυτοί που θέλουν ένα πανεπιστήμιο μεγάλο και διεθνοποιημένο».
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