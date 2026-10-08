Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Απατεώνες είπαν σε 90χρονη στην Κρήτη ότι το σπίτι της «έχει ραδιενέργεια» και την έπεισαν να τους δώσει €15.000
Απατεώνες είπαν σε 90χρονη στην Κρήτη ότι το σπίτι της «έχει ραδιενέργεια» και την έπεισαν να τους δώσει €15.000
Εκτός από τα χρήματα η ηλικιωμένη έβαλε στη σακούλα που άφησε για τους απατεώνες και δύο τηλεκοντρόλ και ένα πιεσόμετρο
Θύμα απατεώνων που της τηλεφώνησαν ως δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ λέγοντας της ότι το σπίτι της «έχει ραδιενέργεια», έπεσε μια 90χρονη στην Κρήτη.
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιτήδειοι τηλεφωνούσαν επανειλημμένως στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης που ζει σε χωριό του δήμου Μίνωα Πεδιάδας, μέχρι που κάποια στιγμή εκείνη απάντησε.
Αφού άκουσε τον δήθεν υπάλληλο, η 90χρονη πείσθηκε και ακολουθώντας τις οδηγίες που της έδωσαν, έβγαλε έξω από το σπίτι της μία τσάντα.
Σύμφωνα με την ίδια, μέσα στην τσάντα υπήρχαν 15.000 ευρώ, προσωπικά της αντικείμενα, δύο τηλεκοντρόλ και ένα πιεσόμετρο.
Κατά την καταγγελία της ηλικιωμένης, στην τσάντα έβαλε και την ταυτότητά της, καθώς και ένα βιβλιάριο υγείας, τα οποία πήραν οι επιτήδειοι.
Πηγή: neakriti.gr
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιτήδειοι τηλεφωνούσαν επανειλημμένως στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης που ζει σε χωριό του δήμου Μίνωα Πεδιάδας, μέχρι που κάποια στιγμή εκείνη απάντησε.
Αφού άκουσε τον δήθεν υπάλληλο, η 90χρονη πείσθηκε και ακολουθώντας τις οδηγίες που της έδωσαν, έβγαλε έξω από το σπίτι της μία τσάντα.
Σύμφωνα με την ίδια, μέσα στην τσάντα υπήρχαν 15.000 ευρώ, προσωπικά της αντικείμενα, δύο τηλεκοντρόλ και ένα πιεσόμετρο.
Κατά την καταγγελία της ηλικιωμένης, στην τσάντα έβαλε και την ταυτότητά της, καθώς και ένα βιβλιάριο υγείας, τα οποία πήραν οι επιτήδειοι.
Πηγή: neakriti.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα