Για βασανιστήρια σε βάρος Αμερικανών που κρατούνταν στη Βενεζουέλα, θα κατηγορηθούν ο Μαδούρο και η σύζυγός του

Οι κατηγορίες θα προστεθούν στο υπάρχον κατηγορητήριο που έχουν σχηματίσει οι αμερικανικές Αρχές για τον πρώην προεδρικό ζεύγος της Βενεζουέλας - Περισσότεροι από δώδεκα Αμερικανοί είχαν τεθεί υπό κράτηση από την κυβέρνηση Μαδούρο και είχαν μιλήσει για βασανιστήρια, όπως εικονικό πνιγμό και ηλεκτροσόκ