Για βασανιστήρια σε βάρος Αμερικανών που κρατούνταν στη Βενεζουέλα, θα κατηγορηθούν ο Μαδούρο και η σύζυγός του
Για βασανιστήρια σε βάρος Αμερικανών που κρατούνταν στη Βενεζουέλα, θα κατηγορηθούν ο Μαδούρο και η σύζυγός του
Οι κατηγορίες θα προστεθούν στο υπάρχον κατηγορητήριο που έχουν σχηματίσει οι αμερικανικές Αρχές για τον πρώην προεδρικό ζεύγος της Βενεζουέλας - Περισσότεροι από δώδεκα Αμερικανοί είχαν τεθεί υπό κράτηση από την κυβέρνηση Μαδούρο και είχαν μιλήσει για βασανιστήρια, όπως εικονικό πνιγμό και ηλεκτροσόκ
Νέες κατηγορίες εναντίον του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, αναμένεται να απαγγείλουν οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης σχετικά με τα φερόμενα βασανιστήρια Αμερικανών που κρατούνταν υπό την επιτήρηση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για την έρευνα.
Η ανακοίνωση ενδέχεται να ακόμα και μέσα στην Πέμπτη, ανέφεραν οι πηγές, τις οποίες επικαλείται το CNN.
Οι νέες κατηγορίες σχετίζονται με την «παράνομη κράτηση περισσότερων από δώδεκα Αμερικανών πολιτών σε φυλακές της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της περιόδου που ο Μαδούρο ηγούνταν ενός καταπιεστικού καθεστώτος στη Βενεζουέλα», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Οι ανακριτές έχουν επίσης συζητήσει το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες σε αρκετά ακόμη άτομα για τον φερόμενο ρόλο τους στα βασανιστήρια Αμερικανών.
Η Φλόρες αναμένεται να παραστεί σε ακροαματική διαδικασία την Πέμπτη, όπου ο δικηγόρος της θα ζητήσει να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό εν αναμονή της δίκης λόγω προβλημάτων υγείας.
Ο δικηγόρος του Μαδούρο αμφισβητεί, από την πλευρά του, τη νομιμότητα της σύλληψης και υποστηρίζει ότι ο πρώην πρόεδρος θα έπρεπε να απολαμβάνει ασυλία, καθώς η φερόμενη πράξη έλαβε χώρα ενώ βρισκόταν στο αξίωμα.
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν συντάσσεται με τον ισχυρισμό περί ασυλίας εκ μέρους του, σύμφωνα με την εισαγγελία.
Αρκετοί από τους Αμερικανούς έχουν μιλήσει ανοιχτά για τα βασανιστήρια στα οποία, όπως ισχυρίζονται, υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Ο Μάθιου Χιθ και ο Όσμαν Καν, οι οποίοι απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων τον Οκτώβριο του 2022, ισχυρίστηκαν σε αγωγή ότι υποβλήθηκαν σε «waterboarding» (εικονικό πνιγμό), ηλεκτροσόκ, απειλές σεξουαλικής επίθεσης, χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και περιόδους απομόνωσης. Ο Χιθ, βετεράνος των Αμερικανών Πεζοναυτών, επιχείρησε να αυτοκτονήσει ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.
Οι «CITGO 6», μια ομάδα έξι Αμερικανών στελεχών πετρελαϊκών εταιρειών που παρασύρθηκαν στη Βενεζουέλα το 2017 και κρατήθηκαν για σχεδόν πέντε χρόνια, αναφέρουν επίσης ότι υπέστησαν βάναυσες συνθήκες κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στη Βενεζουέλα. Σε αγωγές που κατατέθηκαν εναντίον του εργοδότη τους — της Citgo — οι Τόμεου Βαντέλ, Αλιρίο Χοσέ Ζαμπράνο και Χοσέ Λουίς Ζαμπράνο δήλωσαν ότι υπέστησαν βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.
Όλοι τους είχαν κρατηθεί στη διαβόητη Γενική Διεύθυνση Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας (DGCIM) — η οποία ήταν «υπεύθυνη για αυθαίρετες κρατήσεις, κακομεταχείριση και βασανιστήρια πολιτικών αντιπάλων και των συγγενών τους», σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.
Η ανακοίνωση ενδέχεται να ακόμα και μέσα στην Πέμπτη, ανέφεραν οι πηγές, τις οποίες επικαλείται το CNN.
Οι νέες κατηγορίες σχετίζονται με την «παράνομη κράτηση περισσότερων από δώδεκα Αμερικανών πολιτών σε φυλακές της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της περιόδου που ο Μαδούρο ηγούνταν ενός καταπιεστικού καθεστώτος στη Βενεζουέλα», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Οι ανακριτές έχουν επίσης συζητήσει το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες σε αρκετά ακόμη άτομα για τον φερόμενο ρόλο τους στα βασανιστήρια Αμερικανών.
Αθώοι δηλώνουν ο Μαδούρο και η σύζυγός τουΟ Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιδρομής των ΗΠΑ στο προεδρικό μέγαρο του Καράκας. Έχουν δηλώσει αθώοι για τη συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία και άλλες κατηγορίες και κρατούνται χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση στη Νέα Υόρκη.
Η Φλόρες αναμένεται να παραστεί σε ακροαματική διαδικασία την Πέμπτη, όπου ο δικηγόρος της θα ζητήσει να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό εν αναμονή της δίκης λόγω προβλημάτων υγείας.
Ο δικηγόρος του Μαδούρο αμφισβητεί, από την πλευρά του, τη νομιμότητα της σύλληψης και υποστηρίζει ότι ο πρώην πρόεδρος θα έπρεπε να απολαμβάνει ασυλία, καθώς η φερόμενη πράξη έλαβε χώρα ενώ βρισκόταν στο αξίωμα.
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν συντάσσεται με τον ισχυρισμό περί ασυλίας εκ μέρους του, σύμφωνα με την εισαγγελία.
Κατηγορίες για βασανιστήριαΠερισσότεροι από δώδεκα Αμερικανοί είχαν τεθεί υπό κράτηση από την κυβέρνηση Μαδούρο, η οποία κατηγορήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση και ακτιβιστές ότι τους χρησιμοποιούσε ως «πολιτικά πιόνια».
Αρκετοί από τους Αμερικανούς έχουν μιλήσει ανοιχτά για τα βασανιστήρια στα οποία, όπως ισχυρίζονται, υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Ο Μάθιου Χιθ και ο Όσμαν Καν, οι οποίοι απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων τον Οκτώβριο του 2022, ισχυρίστηκαν σε αγωγή ότι υποβλήθηκαν σε «waterboarding» (εικονικό πνιγμό), ηλεκτροσόκ, απειλές σεξουαλικής επίθεσης, χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και περιόδους απομόνωσης. Ο Χιθ, βετεράνος των Αμερικανών Πεζοναυτών, επιχείρησε να αυτοκτονήσει ενώ βρισκόταν υπό κράτηση.
Οι «CITGO 6», μια ομάδα έξι Αμερικανών στελεχών πετρελαϊκών εταιρειών που παρασύρθηκαν στη Βενεζουέλα το 2017 και κρατήθηκαν για σχεδόν πέντε χρόνια, αναφέρουν επίσης ότι υπέστησαν βάναυσες συνθήκες κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στη Βενεζουέλα. Σε αγωγές που κατατέθηκαν εναντίον του εργοδότη τους — της Citgo — οι Τόμεου Βαντέλ, Αλιρίο Χοσέ Ζαμπράνο και Χοσέ Λουίς Ζαμπράνο δήλωσαν ότι υπέστησαν βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.
Όλοι τους είχαν κρατηθεί στη διαβόητη Γενική Διεύθυνση Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας (DGCIM) — η οποία ήταν «υπεύθυνη για αυθαίρετες κρατήσεις, κακομεταχείριση και βασανιστήρια πολιτικών αντιπάλων και των συγγενών τους», σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.
Η εν λόγω έκθεση διαπίστωσε ότι η DGCIM «καταφεύγει συστηματικά» σε πρακτικές βασανιστηρίων, «συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροσόκ, ασφυξίας με πλαστικές σακούλες, προσομοίωσης πνιγμού, ξυλοδαρμών, σεξουαλικής βίας, στέρησης νερού και τροφής, στάσεων που προκαλούν στρες και έκθεσης σε ακραίες θερμοκρασίες», με σκοπό «να αποσπάσει πληροφορίες και ομολογίες, να εκφοβίσει και να τιμωρήσει τους κρατούμενους».
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