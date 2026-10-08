Ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής: Μονές στήριξαν κόμματα, αλλά τώρα οι γέροντες ξέρουν - Κάτι θα άγγιξε και τον Τσίπρα που ήρθε
Ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής: Μονές στήριξαν κόμματα, αλλά τώρα οι γέροντες ξέρουν - Κάτι θα άγγιξε και τον Τσίπρα που ήρθε
Ο Άγιος Παΐσιος και ο Βασίλειος Γοντικάκης, ο μοναχός αρτοποιός με το... διδακτορικό στη Χημεία και οι πιέσεις προς τους γέροντες από πολιτικούς και παράγοντες στο Direct του protothema
Τη στήριξη πολιτικών κομμάτων από μονές και μοναχούς στις εκλογές του 2023 επιβεβαίωσε ο διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, μιλώντας στον Γιώργο Ευγενίδη και την εκπομπή Direct του protothema.gr.
Περιέγραψε τις πιέσεις που δέχονται οι γέροντες από παράγοντες που αναζητούν την υποστήριξή τους, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιοι έχουν αντιληφθεί τις προσπάθειες αξιοποίησης της επιρροής τους.
«Επιβεβαιώνω ότι υπήρχαν μονές και μοναχοί που εκείνη την περίοδο στήριζαν πολιτικά κόμματα», ανέφερε. Όπως εξήγησε, οι γέροντες προσπαθούν να κρατήσουν την ισορροπία ανάμεσα στις πιέσεις που δέχονται και στην αποφυγή εμπλοκής με την τοξικότητα της πολιτικής.
Η επίδραση του Αγίου Όρους στην κοινωνία, η μόρφωση των πατέρων και το αποτύπωμά τους στο εξωτερικό προσελκύουν, σύμφωνα με τον ίδιο, και ανθρώπους που επιδιώκουν να τους χρησιμοποιήσουν για δικά τους συμφέροντα.
Αντίστοιχα, σημείωσε ότι στην παρούσα περίοδο το Άγιον Όρος αποφεύγει να εμπλακεί σε γεωπολιτικές συγκρούσεις, αναφέροντας ως παράδειγμα και την ομαλή συνύπαρξη Ρώσων και Ουκρανών μοναχών. Τόνισε την ανάγκη να προστατευθεί η πνευματική του λειτουργία από την τοξικότητα της κοινωνίας και χαρακτήρισε τον Άθω ζώσα ιστορία, όπου επί περισσότερα από χίλια χρόνια διατηρούνται οι ίδιες διαδικασίες.
Ερωτηθείς για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Στεφανής υπογράμμισε ότι το Άγιον Όρος είναι ανοιχτό σε όλους, ακόμη και σε όσους δηλώνουν άθεοι. Εκτίμησε ότι κάτι θα άγγιξε τον πρώην πρωθυπουργό κατά την παραμονή του, αποφεύγοντας να υιοθετήσει ερμηνείες για τα κίνητρα της επίσκεψης. «Ο Τσίπρας ήρθε για τους δικούς του λόγους», είπε, ενώ, περιγράφοντας την εμπειρία της επίσκεψης στον Άθω, σημείωσε: «Στο Όρος πρέπει να πας και να αφήσεις τη σιωπή να μιλήσει».
Αναφερόμενος στη δική του θητεία, μίλησε και για τους «μύθους» που, όπως είπε, συνόδευσαν την ανάληψη των καθηκόντων του: ότι πήγαινε για να επιτεθεί στους μοναχούς της Μονής Εσφιγμένου ή ότι ήταν μασόνος. «Σε αντίθεση με τον μύθο ότι θα πάω και θα φέρω την ένταση είδαν όλοι ότι πήγα και έφερα την ηρεμία», τόνισε.
Αναφερόμενος στους πολιτικούς χαρακτηρισμούς που του αποδίδονται, δήλωσε: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου δεξιό. Αγαπώ την πατρίδα μου».
«Κάθε άνθρωπος που έχω γνωρίσει στο Όρος είναι ένα θαύμα», ανέφερε ο κ. Στεφανής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Άγιο Παΐσιο και στον σεβασμό που τρέφει προς το πρόσωπό του η αγιορείτικη κοινότητα. Στάθηκε επίσης στην απώλεια του γέροντα Βασιλείου Γοντικάκη, τον οποίο χαρακτήρισε μεγάλη προσωπικότητα.
Για τη συνεργασία με την Πολιτεία, ο διοικητής του Αγίου Όρους ανέφερε ότι έχει διατεθεί ποσό 100 εκατ. ευρώ για έργα με ορίζοντα το 2030. Εξήγησε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη θέματα που αφορούν διαφορετικά υπουργεία και ότι, κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, παραδόθηκε στον πρωθυπουργό έγγραφο με 19 ζητήματα, καθώς και το ιδιαίτερο θέμα της Μονής Εσφιγμένου. Η εξέλιξή τους, όπως είπε, θα εξεταστεί σε προσεχή σύσκεψη.
Στάθηκε επίσης στη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, θυμίζοντας την εγκατάσταση γέφυρας τύπου Bailey μετά την κατάρρευση γέφυρας στο Άγιον Όρος. Παράλληλα, ανέφερε ότι συναντά στις μονές πρώην αξιωματικούς που επέλεξαν τη μοναχική ζωή, ορισμένοι από τους οποίους είχαν υπηρετήσει υπό τις διαταγές του.
Περιγράφοντας τους ανθρώπους που έχει γνωρίσει στον Άθω, αφηγήθηκε μια συνάντηση με μοναχό που είχε φτιάξει ψωμί. Όταν τον ρώτησε αν ήταν αρτοποιός, εκείνος του απάντησε ότι είχε διδακτορικό στη Χημεία — ένα περιστατικό που ο κ. Στεφανής συνέδεσε με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο πολλών νέων μοναχών.
Στα εθνικά θέματα, ο πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ζήτησε να αποφεύγονται τόσο η υπερεκτίμηση της Τουρκίας όσο και η υποτίμηση των ελληνικών δυνατοτήτων. Αναγνώρισε ότι η γειτονική χώρα έχει κάνει άλματα, επισημαίνοντας όμως ότι οι στρατηγικές επιδιώξεις της συγκρούονται με τις ελληνικές και κινούνται, όπως είπε, εκτός νομικού πλαισίου και λογικής. Στάθηκε επίσης στο Κυπριακό και στην ένταση του 2020. «Τα ήρεμα νερά μας έδωσαν χρόνο που τον είχαμε τεράστια ανάγκη», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτός ο χρόνος αξιοποιήθηκε στο υπηρεσιακό και διπλωματικό πεδίο, καθώς και στην ενέργεια.
Περιέγραψε τις πιέσεις που δέχονται οι γέροντες από παράγοντες που αναζητούν την υποστήριξή τους, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιοι έχουν αντιληφθεί τις προσπάθειες αξιοποίησης της επιρροής τους.
«Επιβεβαιώνω ότι υπήρχαν μονές και μοναχοί που εκείνη την περίοδο στήριζαν πολιτικά κόμματα», ανέφερε. Όπως εξήγησε, οι γέροντες προσπαθούν να κρατήσουν την ισορροπία ανάμεσα στις πιέσεις που δέχονται και στην αποφυγή εμπλοκής με την τοξικότητα της πολιτικής.
Η επίδραση του Αγίου Όρους στην κοινωνία, η μόρφωση των πατέρων και το αποτύπωμά τους στο εξωτερικό προσελκύουν, σύμφωνα με τον ίδιο, και ανθρώπους που επιδιώκουν να τους χρησιμοποιήσουν για δικά τους συμφέροντα.
Αντίστοιχα, σημείωσε ότι στην παρούσα περίοδο το Άγιον Όρος αποφεύγει να εμπλακεί σε γεωπολιτικές συγκρούσεις, αναφέροντας ως παράδειγμα και την ομαλή συνύπαρξη Ρώσων και Ουκρανών μοναχών. Τόνισε την ανάγκη να προστατευθεί η πνευματική του λειτουργία από την τοξικότητα της κοινωνίας και χαρακτήρισε τον Άθω ζώσα ιστορία, όπου επί περισσότερα από χίλια χρόνια διατηρούνται οι ίδιες διαδικασίες.
Ερωτηθείς για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Στεφανής υπογράμμισε ότι το Άγιον Όρος είναι ανοιχτό σε όλους, ακόμη και σε όσους δηλώνουν άθεοι. Εκτίμησε ότι κάτι θα άγγιξε τον πρώην πρωθυπουργό κατά την παραμονή του, αποφεύγοντας να υιοθετήσει ερμηνείες για τα κίνητρα της επίσκεψης. «Ο Τσίπρας ήρθε για τους δικούς του λόγους», είπε, ενώ, περιγράφοντας την εμπειρία της επίσκεψης στον Άθω, σημείωσε: «Στο Όρος πρέπει να πας και να αφήσεις τη σιωπή να μιλήσει».
Αναφερόμενος στη δική του θητεία, μίλησε και για τους «μύθους» που, όπως είπε, συνόδευσαν την ανάληψη των καθηκόντων του: ότι πήγαινε για να επιτεθεί στους μοναχούς της Μονής Εσφιγμένου ή ότι ήταν μασόνος. «Σε αντίθεση με τον μύθο ότι θα πάω και θα φέρω την ένταση είδαν όλοι ότι πήγα και έφερα την ηρεμία», τόνισε.
Αναφερόμενος στους πολιτικούς χαρακτηρισμούς που του αποδίδονται, δήλωσε: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου δεξιό. Αγαπώ την πατρίδα μου».
«Κάθε άνθρωπος που έχω γνωρίσει στο Όρος είναι ένα θαύμα», ανέφερε ο κ. Στεφανής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Άγιο Παΐσιο και στον σεβασμό που τρέφει προς το πρόσωπό του η αγιορείτικη κοινότητα. Στάθηκε επίσης στην απώλεια του γέροντα Βασιλείου Γοντικάκη, τον οποίο χαρακτήρισε μεγάλη προσωπικότητα.
Έργα 100 εκατ. ευρώ έως το 2030
Για τη συνεργασία με την Πολιτεία, ο διοικητής του Αγίου Όρους ανέφερε ότι έχει διατεθεί ποσό 100 εκατ. ευρώ για έργα με ορίζοντα το 2030. Εξήγησε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη θέματα που αφορούν διαφορετικά υπουργεία και ότι, κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, παραδόθηκε στον πρωθυπουργό έγγραφο με 19 ζητήματα, καθώς και το ιδιαίτερο θέμα της Μονής Εσφιγμένου. Η εξέλιξή τους, όπως είπε, θα εξεταστεί σε προσεχή σύσκεψη.
Στάθηκε επίσης στη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, θυμίζοντας την εγκατάσταση γέφυρας τύπου Bailey μετά την κατάρρευση γέφυρας στο Άγιον Όρος. Παράλληλα, ανέφερε ότι συναντά στις μονές πρώην αξιωματικούς που επέλεξαν τη μοναχική ζωή, ορισμένοι από τους οποίους είχαν υπηρετήσει υπό τις διαταγές του.
Περιγράφοντας τους ανθρώπους που έχει γνωρίσει στον Άθω, αφηγήθηκε μια συνάντηση με μοναχό που είχε φτιάξει ψωμί. Όταν τον ρώτησε αν ήταν αρτοποιός, εκείνος του απάντησε ότι είχε διδακτορικό στη Χημεία — ένα περιστατικό που ο κ. Στεφανής συνέδεσε με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο πολλών νέων μοναχών.
«Τα ήρεμα νερά μάς έδωσαν χρόνο»
Στα εθνικά θέματα, ο πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ζήτησε να αποφεύγονται τόσο η υπερεκτίμηση της Τουρκίας όσο και η υποτίμηση των ελληνικών δυνατοτήτων. Αναγνώρισε ότι η γειτονική χώρα έχει κάνει άλματα, επισημαίνοντας όμως ότι οι στρατηγικές επιδιώξεις της συγκρούονται με τις ελληνικές και κινούνται, όπως είπε, εκτός νομικού πλαισίου και λογικής. Στάθηκε επίσης στο Κυπριακό και στην ένταση του 2020. «Τα ήρεμα νερά μας έδωσαν χρόνο που τον είχαμε τεράστια ανάγκη», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτός ο χρόνος αξιοποιήθηκε στο υπηρεσιακό και διπλωματικό πεδίο, καθώς και στην ενέργεια.
Σχολιάζοντας όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, εκτίμησε ότι θα έπρεπε να κάνουν τους Έλληνες υπερήφανους για τη χώρα τους. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η επίλυση των ελληνικών προβλημάτων δεν μπορεί να αναμένεται από τις ΗΠΑ. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η Ελλάδα να προβάλλει την ισχυρή της θέση και να αναζητεί τα σημεία στα οποία τα συμφέροντά της συμπίπτουν με τα αμερικανικά, αντιμετωπίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία.
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