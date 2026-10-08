«Κλειδί» η Φλόριντα για τα νέα εξοπλιστικά 4 δισ. δολαρίων: F-35, F-16 και στο βάθος... Stryker στη Βουλή

Οι νέες προμήθειες αποτελούν, κατά πληροφορίες, μέρος της επικαιροποίησης του Ενιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού (ΕΜΠΑΕ), για αυτό και αναμένεται να εγκριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τη Βουλή

6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.



Οι νέες προμήθειες αποτελούν, κατά πληροφορίες, μέρος της επικαιροποίησης του Ενιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού (ΕΜΠΑΕ), για αυτό και αναμένεται να εγκριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τη Βουλή.



Foreign Military Sales (FMS), αφορούν:



-στον οπλισμό των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35,



-στην αναβάθμιση των 38 F-16 σε Viper







-όπως και συμβάσεις Follow On Support, με έμφαση στα νέα ελικόπτερα.



Το ανακοινωθέν Όπως, άλλωστε, επισημαίνεται στο Κοινό Ανακοινωθέν του Στρατηγικού Διαλόγου:



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Οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program) του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα. Αμφότερες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφάλειας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ. Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης».



«Κλειδί» η Φλόριντα Κομβικό ρόλο στην περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ διαδραμάτισε η Πολιτεία της



Δεν πρόκειται μόνο για τη συνεργασία σε επίπεδο εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, αλλά λόγω της παρουσίας στην πολιτεία της Φλόριντα και άλλων κρίσιμων στρατιωτικών μονάδων των ΗΠΑ, πέραν της Εθνοφρουράς. Συγκεκριμένα, στη Φλόριντα εδράζονται κατασκευαστικά τα ελικόπτερα Black Hawk, 35 από τα οποία αναμένεται να αφιχθούν στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Ήδη, το χθεσινό εξοπλιστικό πακέτο προβλέπει FOS για τα ελληνικά Black Hawk, αλλά και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας, στη λογική της διαλειτουργικότητας με την ελληνική αμυντική βιομηχανία.



Στην περαιτέρω λειτουργική αναβάθμιση και επικαιροποίηση των αναγκών των στρατηγικών όπλων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αποσκοπεί το νέο εξοπλιστικό πακέτο 4 δις δολαρίων, το οποίο επισφραγίστηκε στο χθεσινό,Οι νέες προμήθειες αποτελούν, κατά πληροφορίες, μέρος της επικαιροποίησης τουκαι(ΕΜΠΑΕ), για αυτό και αναμένεται να εγκριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τη Βουλή.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι χθεσινές συμφωνίες, οι οποίες θα δρομολογηθούν μέσω του προγράμματος-στον οπλισμό των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35,-στην αναβάθμιση των 38 F-16 σε Viper-στην παραχώρηση τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker-όπως και συμβάσεις Follow On Support, με έμφαση στα νέα ελικόπτερα.«Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), ύψους 4 δισ. δολαρίων, προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και τη διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, μεταξύ άλλων στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.Οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program) του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα. Αμφότερες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφάλειας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ. Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης».Κομβικό ρόλο στην περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ διαδραμάτισε η Πολιτεία της Φλόριντα , φυσική έδρα του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και εκλογική περιφέρεια του Μάρκο Ρούμπιο. Ήδη, η χθεσινή υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό, Δημήτριο Χούπη και το Διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, υποστράτηγο, Τζον Χάας.Δεν πρόκειται μόνο για τη συνεργασία σε επίπεδο εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, αλλά λόγω της παρουσίας στην πολιτεία της Φλόριντα και άλλων κρίσιμων στρατιωτικών μονάδων των ΗΠΑ, πέραν της Εθνοφρουράς. Συγκεκριμένα, στη Φλόριντα εδράζονται κατασκευαστικά τα ελικόπτερα Black Hawk, 35 από τα οποία αναμένεται να αφιχθούν στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Ήδη, το χθεσινό εξοπλιστικό πακέτο προβλέπει FOS για τα ελληνικά Black Hawk, αλλά και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας, στη λογική της διαλειτουργικότητας με την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Τοποθετούμενος, κατά την υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων (Letter of Intent - LOI) για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Florida, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας επισήμανε πως “Η Συμφωνία που υπεγράφη προ ολίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Florida, δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, προσθέτοντας πως “στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» η Πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την Εφεδρεία μας. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις, η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Florida μάς δίνουν μια επιπλέον δυνατότητα”.