Βίντεο από το επεισόδιο στον Κεραμεικό: Η στιγμή που 55χρονος βγάζει τσεκούρι από το αυτοκίνητό του και απειλεί την οδηγό άλλου ΙΧ
Βίντεο από το επεισόδιο στον Κεραμεικό: Η στιγμή που 55χρονος βγάζει τσεκούρι από το αυτοκίνητό του και απειλεί την οδηγό άλλου ΙΧ
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο δράστης να ανοίγει την πόρτα του αγροτικού, να κρατά στα χέρια του το τσεκούρι και να τρέχει προς το παράθυρο του οδηγού
Σκηνές ροκ εκτυλίχθηκαν χθες το πρωί στην περιοχή του Κεραμεικού όπου κατά τη διάρκεια καβγά στο δρόμο ένας 55χρονος έβγαλε ένα τσεκούρι από το αυτοκίνητό του και άρχισε να απειλεί την οδηγό ενός άλλου ΙΧ.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 11 στην οδό Σπύρου Πάτση, κοντά στη συμβολή με την Ιερά Οδό, όταν ο 55χρονος, ο οποίος οδηγούσε ένα αγροτικό όχημα, διαπληκτίστηκε με την 49χρονη οδηγό γιατί δεν χωρούσε να περάσει με το αυτοκίνητό της.
Στη συνέχεια, όμως, ο 55χρονος σε κατάσταση αμόκ βγήκε από το αγροτικό και κινήθηκε απειλητικά προς το αυτοκίνητο της γυναίκας.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο δράστης να ανοίγει την πόρτα του αγροτικού, να κρατά στα χέρια του το τσεκούρι και να τρέχει προς το παράθυρο του οδηγού.
Αφού απείλησε τόσο την ίδια όσο και τη συνοδηγό του οχήματος επέστρεψε στο αυτοκίνητό του και προσπάθησε να διαφύγει.
Αστυνομικοί της ομάδας τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και παρότι ο 55χρονος αντιστάθηκε του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 11 στην οδό Σπύρου Πάτση, κοντά στη συμβολή με την Ιερά Οδό, όταν ο 55χρονος, ο οποίος οδηγούσε ένα αγροτικό όχημα, διαπληκτίστηκε με την 49χρονη οδηγό γιατί δεν χωρούσε να περάσει με το αυτοκίνητό της.
Στη συνέχεια, όμως, ο 55χρονος σε κατάσταση αμόκ βγήκε από το αγροτικό και κινήθηκε απειλητικά προς το αυτοκίνητο της γυναίκας.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ο δράστης να ανοίγει την πόρτα του αγροτικού, να κρατά στα χέρια του το τσεκούρι και να τρέχει προς το παράθυρο του οδηγού.
Αφού απείλησε τόσο την ίδια όσο και τη συνοδηγό του οχήματος επέστρεψε στο αυτοκίνητό του και προσπάθησε να διαφύγει.
Αστυνομικοί της ομάδας τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και παρότι ο 55χρονος αντιστάθηκε του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.
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