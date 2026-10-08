Βίντεο από την επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Περιπολικά μπλοκάρουν το ΙΧ, ο οδηγός διαφεύγει τρέχοντας
ΕΛΛΑΔΑ
παράτυποι μετανάστες Καταδίωξη Σέρρες Θεσσαλονίκη Διακίνηση μεταναστών

Βίντεο από την επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Περιπολικά μπλοκάρουν το ΙΧ, ο οδηγός διαφεύγει τρέχοντας

Το αυτοκίνητο με τους επτά παράτυπους μετανάστες διένυσε περίπου 60 χιλιόμετρα από τις Σέρρες - Ανθρωποκυνηγητό για τον διακινητή

Βίντεο από την επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Περιπολικά μπλοκάρουν το ΙΧ, ο οδηγός διαφεύγει τρέχοντας
Στράτος Λούβαρης
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Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο με τους παράτυπους μετανάστες που καταδίωκαν από τις Σέρρες έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εξασφάλισε και δημοσιεύει το protothema.gr.

Στο οπτικό υλικό που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας διακρίνεται η στιγμή που τα περιπολικά με τους αστυνομικούς κλείνουν τον δρόμο στον διακινητή που κρατούσε το τιμόνι του μαύρου αυτοκινήτου με τις βουλγαρικές πινακίδες και το αμάξι του ακινητοποιείται ελάχιστα μέτρα πιο πίσω.

Αμέσως μετά αστυνομικοί τρέχουν στο όχημα και στο εσωτερικό του εντοπίζουν επτά παράτυπους μετανάστες ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να κυνηγούν τον οδηγό του οχήματος που τράπηκε πεζός σε φυγή.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η επεισοδιακή καταδίωξη ξεκίνησε στις 4 το πρωί όταν αστυνομικοί εντόπισαν το αμάξι στο Στρυμονικό Σερρών και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός δε συμμορφώθηκε και πάτησε το γκάζι για να διαφύγει.

Ο οδηγός του αυτοκίνητο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και αφού διένυσε περίπου 60 χιλιόμετρα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια του «κυνηγητού» τελικά ακινητοποιήθηκε περίπου δύο ώρες μετά επι της οδού Αγίου Δημητρίου με Αρκαδιουπολεως.

Μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει άφαντος ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Στράτος Λούβαρης
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