Πρόστιμο 3.000 ευρώ για στρώμα και έπιπλα σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Πρόστιμο 3.000 ευρώ για στρώμα και έπιπλα σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Η δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε να συμβιβαστεί με εικόνες που στο παρελθόν αποτελούσαν κανονικότητα, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση
Νέο περιστατικό εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων σε κεντρικό σημείο της πόλης γνωστοποίησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της δημοτικής αρχής για το σεβασμό και την προστασία του δημόσιου χώρου, κάποιοι επιμένουν να «πληγώνουν» την πόλη, αδιαφορώντας για την εικόνα της.
Πιο συγκεκριμένα, σε νέο περιστατικό που σημειώθηκε πριν μερικές ημέρες, πολίτης παράτησε ογκώδη αντικείμενα, που περιλάμβαναν ένα στρώμα και διάφορα έπιπλα, σε κεντρικό σημείο της πόλης, και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Μ.Κινγκ και Ικτίνου.
Ο δήμος ανακοινώνει ότι θα του επιβληθεί το μέγιστο προβλεπόμενο πρόστιμο των 3.000 ευρώ και επισημαίνει ότι η δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε να συμβιβαστεί με εικόνες που στο παρελθόν αποτελούσαν κανονικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, σε νέο περιστατικό που σημειώθηκε πριν μερικές ημέρες, πολίτης παράτησε ογκώδη αντικείμενα, που περιλάμβαναν ένα στρώμα και διάφορα έπιπλα, σε κεντρικό σημείο της πόλης, και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Μ.Κινγκ και Ικτίνου.
Ο δήμος ανακοινώνει ότι θα του επιβληθεί το μέγιστο προβλεπόμενο πρόστιμο των 3.000 ευρώ και επισημαίνει ότι η δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε να συμβιβαστεί με εικόνες που στο παρελθόν αποτελούσαν κανονικότητα.
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