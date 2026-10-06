«Αυτή είναι η Αναστασούλα»: Με τη φωτογραφία της 18χρονης κόρης του στα χέρια κατέθεσε ο Ηλίας Παπαγγελής στη δίκη για τα Τέμπη

«Έχω τέσσερα παιδιά και εξακολουθώ να έχω τέσσερα παιδιά» είπε ο πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή και περιέγραψε τις δραματικές ώρες της αναζήτησης - «Η ζωή μας χωρίστηκε σε δύο μέρη, πριν το συμβάν και μετά»





Ο κ. Παπαγγελής προσήλθε στο δικαστήριο κρατώντας στα χέρια του μία μεγάλη κορνιζαρισμένη φωτογραφία της κόρης του. Δείχνοντάς την, είπε: «Αυτή είναι η Αναστασούλα».







«Έχω τέσσερα παιδιά και εξακολουθώ να έχω τέσσερα παιδιά. Η ζωή μας χωρίστηκε σε δύο μέρη, πριν το συμβάν και μετά», είπε, περιγράφοντας την Αναστασία ως «έναν άγγελο» που η οικογένεια είχε κοντά της για 18,5 χρόνια.



«Δεν έχω να θυμηθώ καμία κακή στιγμή της. Εκείνο το βράδυ γκρεμίστηκαν όλα. Άλλαξαν όλα», πρόσθεσε.







Όπως είπε, η κόρη του δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και η οικογένεια κατάλαβε γρήγορα ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.



Αμέσως ξεκίνησαν για τη Λάρισα και περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα έφτασαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκεί διάβασαν καταλόγους τραυματιών, όμως το όνομα της Αναστασίας δεν υπήρχε. Το ίδιο συνέβη και με τον κατάλογο στο Γενικό Νοσοκομείο.



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«Οι ελπίδες μας πλέον είχαν αρχίσει να λιγοστεύουν», κατέθεσε.



Ιδιαίτερα φορτισμένος, αναφέρθηκε στα τηλεφωνήματα των άλλων παιδιών του: «Δεν θα ξεχάσω τα τηλέφωνα που μου έκαναν η Χριστίνα και η Γωγώ και μου έλεγαν “μπαμπά, θα μας φέρεις πίσω την Αναστασία;”. Πώς να υποσχεθείς;».



Λίγες ημέρες αργότερα η οικογένεια ενημερώθηκε ότι η Αναστασία είχε ταυτοποιηθεί και ότι η σορός της είχε μεταφερθεί στην Αθήνα.



Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών, ξεκίνησε η διαδικασία των καταθέσεων στη σημερινή δίκη Ο κ. Παπαγγελής προσήλθε στο δικαστήριο κρατώντας στα χέρια του μία μεγάλη κορνιζαρισμένη φωτογραφία της κόρης του. Δείχνοντάς την, είπε: «Αυτή είναι η Αναστασούλα».«Με απόλυτο σεβασμό στο Δικαστήριό σας και στους θεσμούς προσέρχομαι σήμερα να καταθέσω για το δυστύχημα των Τεμπών», ανέφερε στην αρχή της κατάθεσής του.«Έχω τέσσερα παιδιά και εξακολουθώ να έχω τέσσερα παιδιά. Η ζωή μας χωρίστηκε σε δύο μέρη, πριν το συμβάν και μετά», είπε, περιγράφοντας την Αναστασία ως «έναν άγγελο» που η οικογένεια είχε κοντά της για 18,5 χρόνια.«Δεν έχω να θυμηθώ καμία κακή στιγμή της. Εκείνο το βράδυ γκρεμίστηκαν όλα. Άλλαξαν όλα», πρόσθεσε.Ο πατέρας της 18χρονης περιέγραψε τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση, όταν πληροφορήθηκε από την τηλεόραση και από μηνύματα ότι είχε συμβεί κάτι στο τρένο.Όπως είπε, η κόρη του δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και η οικογένεια κατάλαβε γρήγορα ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.Αμέσως ξεκίνησαν για τη Λάρισα και περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα έφτασαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκεί διάβασαν καταλόγους τραυματιών, όμως το όνομα της Αναστασίας δεν υπήρχε. Το ίδιο συνέβη και με τον κατάλογο στο Γενικό Νοσοκομείο.Στη συνέχεια κλήθηκαν να δώσουν δείγμα DNA.«Οι ελπίδες μας πλέον είχαν αρχίσει να λιγοστεύουν», κατέθεσε.Ιδιαίτερα φορτισμένος, αναφέρθηκε στα τηλεφωνήματα των άλλων παιδιών του: «Δεν θα ξεχάσω τα τηλέφωνα που μου έκαναν η Χριστίνα και η Γωγώ και μου έλεγαν “μπαμπά, θα μας φέρεις πίσω την Αναστασία;”. Πώς να υποσχεθείς;».Λίγες ημέρες αργότερα η οικογένεια ενημερώθηκε ότι η Αναστασία είχε ταυτοποιηθεί και ότι η σορός της είχε μεταφερθεί στην Αθήνα.

Στο γραφείο τελετών, όπως είπε, τους παρέδωσαν μία σακούλα με τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια της.



«Είδαμε το λευκό φέρετρο, την αγκαλιάσαμε και ρωτήσαμε αν μπορούμε να τη δούμε. Μας είπαν ότι απαγορεύεται. Ήταν σφραγισμένο με σιλικόνη. Προσκυνήσαμε και φύγαμε. Τη συνοδεύσαμε στην τελευταία της κατοικία», είπε.



Ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε και στη στιγμή που μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών για να παραλάβει αντικείμενα της κόρης του.



«Μύριζε αίμα, σαν τα χειρουργεία. Μύριζε σαν σκουριά», κατέθεσε.



Στη συνέχεια μίλησε για την εικόνα που αντίκρισε στον χώρο του δυστυχήματος, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είχε αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό.



Αναφερόμενος στην πυρόσφαιρα που ακολούθησε τη σύγκρουση, είπε ότι αρχικά φοβήθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο ύπαρξης ραδιενεργού υλικού, κάτι που, όπως ανέφερε, αποκλείστηκε από μετρήσεις του «Δημόκριτου».



Κατά την κατάθεσή του, ο πατέρας της Αναστασίας αναφέρθηκε εκτενώς και στα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου.



Όπως είπε, άρχισε να μελετά τις συμβάσεις και διαπίστωσε ότι προβλεπόταν η εγκατάσταση συστημάτων φωτοσήμανσης.



«Αναρωτήθηκα γιατί υπήρχαν αυτές οι παρατάσεις», ανέφερε.



«Πώς γίνεται για 12 λεπτά τα τρένα να είναι σε πορεία σύγκρουσης και να μην ξέρει κανένας; Εκείνο το βράδυ δεν λειτουργούσε τίποτα», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι ο σταθμάρχης βρισκόταν μόνος σε έναν σταθμό με μεγάλη κίνηση.



Κατά τον ίδιο, «το παθολογικό, το άρρωστο σύστημα είναι αυτό που διοχετεύει όλη αυτή την ανοχή σε φαινόμενα που οδηγούν σε τέτοια εγκλήματα».



Ο κ. Παπαγγελής διατύπωσε επίσης σειρά ισχυρισμών σχετικά με τη φύλαξη και τη διαχείριση του χώρου μετά τη σύγκρουση.



Υποστήριξε ότι ο χώρος δεν προστατεύθηκε επαρκώς και ότι υπήρχαν άτομα χωρίς στολές που κινούνταν στην περιοχή.



«Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο σε αυτό το έγκλημα και αναρωτιόμαστε γιατί», είπε.



Αναφερόμενος στην εμπορική αμαξοστοιχία, εξέφρασε την πεποίθηση ότι μετέφερε κάποιο υλικό, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει συγκεκριμένο στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό αυτό.



Παράλληλα υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο δυσχέραναν την έρευνα για τα αίτια της πυρόσφαιρας, μιλώντας για διαδικασία «κουκουλώματος».



Ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε ακόμη σε συνάντηση συγγενών θυμάτων με την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.



Όπως υποστήριξε, η στάση της ήταν «κάπως αδιάφορη» και όταν οι συγγενείς ρώτησαν για το ενδεχόμενο δίωξης υψηλόβαθμων πολιτικών προσώπων, εκείνη φέρεται να τους απάντησε ότι το θεσμικό πλαίσιο περιορίζει τις δυνατότητες της Δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά πολιτικά πρόσωπα.



Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε και στο διάγγελμα του πρωθυπουργού μετά την τραγωδία και ειδικότερα στην αρχική αναφορά σε ανθρώπινο λάθος.



«Πότε πρόλαβε ο πρωθυπουργός και τα εξέτασε όλα και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα;» διερωτήθηκε.



Ο ίδιος διατύπωσε την εκτίμηση ότι η υπόθεση έχει πολιτική διάσταση και συνέδεσε την τραγωδία με χρόνιες παθογένειες στη λειτουργία του σιδηροδρόμου και στη σχέση κράτους και επιχειρηματικών συμφερόντων.



«Αυτό που έγινε αφορά όλες τις οικογένειες, όλα τα σπίτια, όλα τα παιδιά. Το τρένο μετέφερε χιλιάδες ανθρώπους», είπε.



Κλείνοντας, εξαπέλυσε αιχμές και κατά της Hellenic Train, λέγοντας χαρακτηριστικά:



«Κάθε βράδυ η Hellenic Train έκανε ταμείο. Όμως μαζί με τα ταμεία της γέμισε και τα νεκροταφεία της χώρας».



Και πρόσθεσε: «Η ανθρώπινη ζωή ως αξία τελευταία. Πρώτα η επιχείρηση. Πρώτα οι οικονομικοί δείκτες».