Μεγάλη προσοχή σε αυτά τα χιλιάδες αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Η αγορά των εισαγόμενων μεταχειρισμένων μεγαλώνει ξανά στην Ελλάδα. Μαζί της, όμως, αυξάνεται και η ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο του ιστορικού κάθε αυτοκινήτου. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ισχύει μάλιστα το νέο πλαίσιο για το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, ενώ η Ευρώπη ετοιμάζει ακόμη αυστηρότερο σύστημα καταγραφής των χιλιομέτρων.