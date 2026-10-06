Σε μια νέα στρατηγική κίνηση που διευρύνει την παραγωγική της βάση και ενισχύει την παρουσία της στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής, η ISOMAT εντάσσει στον Όμιλο το καταξιωμένο ελληνικό brand ESHA, μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής ISOMAT BITUMEN.
Μεγάλη προσοχή σε αυτά τα χιλιάδες αυτοκίνητα στην Ελλάδα
Η αγορά των εισαγόμενων μεταχειρισμένων μεγαλώνει ξανά στην Ελλάδα. Μαζί της, όμως, αυξάνεται και η ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο του ιστορικού κάθε αυτοκινήτου. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ισχύει μάλιστα το νέο πλαίσιο για το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, ενώ η Ευρώπη ετοιμάζει ακόμη αυστηρότερο σύστημα καταγραφής των χιλιομέτρων.
Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου παραμένει για χιλιάδες Έλληνες η πιο προσιτή διαδρομή προς την αντικατάσταση του παλιού τους ΙΧ. Και τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα αυτοκίνητα που έρχονται από το εξωτερικό αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βάρος στην ελληνική αγορά.
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