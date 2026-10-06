Μεγάλη προσοχή σε αυτά τα χιλιάδες αυτοκίνητα στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη προσοχή σε αυτά τα χιλιάδες αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Η αγορά των εισαγόμενων μεταχειρισμένων μεγαλώνει ξανά στην Ελλάδα. Μαζί της, όμως, αυξάνεται και η ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο του ιστορικού κάθε αυτοκινήτου. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ισχύει μάλιστα το νέο πλαίσιο για το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, ενώ η Ευρώπη ετοιμάζει ακόμη αυστηρότερο σύστημα καταγραφής των χιλιομέτρων.

Μεγάλη προσοχή σε αυτά τα χιλιάδες αυτοκίνητα στην Ελλάδα
UPD:

Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου παραμένει για χιλιάδες Έλληνες η πιο προσιτή διαδρομή προς την αντικατάσταση του παλιού τους ΙΧ. Και τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα αυτοκίνητα που έρχονται από το εξωτερικό αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βάρος στην ελληνική αγορά.

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UPD:

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ISOMAT: Στον Όμιλο το brand ESHA – Επενδύσεις που διευρύνουν τις δυνατότητες του Ομίλου

ISOMAT: Στον Όμιλο το brand ESHA – Επενδύσεις που διευρύνουν τις δυνατότητες του Ομίλου

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