Νταλίκα έμεινε κρεμασμένη από γέφυρα στη Βοιωτία, σώοι οδηγός και συνοδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Νταλίκα Βοιωτία Τροχαίο

Νταλίκα έμεινε κρεμασμένη από γέφυρα στη Βοιωτία, σώοι οδηγός και συνοδηγός

Το βαρύ όχημα μετέφερε παλιοσίδερα και εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό Αλιάρτου - Ακραιφνίου

Νταλίκα έμεινε κρεμασμένη από γέφυρα στη Βοιωτία, σώοι οδηγός και συνοδηγός
Μια νταλίκα που αιωρούνταν από γέφυρα αντίκρισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/10/2026) όσοι βρέθηκαν στην επαρχιακή οδό Αλιάρτου - Ακραιφνίου στη Βοιωτία, μετά από τροχαίο ατύχημα που, παρά τη σοβαρότητά του, δεν είχε ως αποτέλεσμα κάποιον τραυματισμό.

Σύμφωνα με το permissos.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:00, σε σημείο του δρόμου λίγο πριν από την είσοδο της Αλιάρτου.

Για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο οδηγός της νταλίκας, η οποία μετέφερε φορτίο με παλιοσίδερα (scrap), έχασε τον έλεγχο του βαρέος οχήματος.

Νταλίκα έμεινε κρεμασμένη από γέφυρα στη Βοιωτία, σώοι οδηγός και συνοδηγός


Το φορτηγό βγήκε από την πορεία του και χτύπησε στα προστατευτικά του δρόμου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση και να παραμείνει κυριολεκτικά «κρεμασμένο» στο κενό από τη γέφυρα.

Νταλίκα έμεινε κρεμασμένη από γέφυρα στη Βοιωτία, σώοι οδηγός και συνοδηγός


Κλείσιμο
Παρά τη σφοδρή πρόσκρουση και τη θέση στην οποία κατέληξε η νταλίκα, ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να βγουν από την καμπίνα χωρίς να έχουν τραυματιστεί.

Στο σημείο κλήθηκαν γερανοφόρα οχήματα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση ανέλκυσης και απομάκρυνσης της νταλίκας.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του.

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