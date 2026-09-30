Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Χιλιάδες καταγγελίες στη νέα πλατφόρμα που «καρφώνει» τους παράνομα παρκαρισμένους
Μέσα σε λίγες ημέρες χιλιάδες πολίτες έχουν αρχίσει να καταγράφουν αυτοκίνητα που κλείνουν πεζοδρόμια, ράμπες ΑμεΑ και διαβάσεις και δίνει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της Αστυνομίας.
Το έχουμε δει όλοι. Ένα αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο. Ένα δεύτερο ακριβώς μπροστά στη ράμπα ΑμεΑ. Ένα τρίτο παρκαρισμένο πάνω στη διάβαση πεζών.
Για πολλούς οδηγούς είναι «μόνο για πέντε λεπτά». Για έναν άνθρωπο όμως που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, έναν ηλικιωμένο, έναν γονέα που σπρώχνει παιδικό καρότσι ή ακόμη και έναν πεζό, αυτά τα πέντε λεπτά μπορεί να σημαίνουν ότι η διαδρομή απλώς σταματά.
Αυτό ακριβώς επιχειρεί να καταγράψει το xorisempodia.gr, μια νέα ελληνική πλατφόρμα πολιτών που εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα σε ολόκληρη τη χώρα.
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