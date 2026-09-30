Χιλιάδες καταγγελίες στη νέα πλατφόρμα που «καρφώνει» τους παράνομα παρκαρισμένους

Το έχουμε δει όλοι. Ένα αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο. Ένα δεύτερο ακριβώς μπροστά στη ράμπα ΑμεΑ. Ένα τρίτο παρκαρισμένο πάνω στη διάβαση πεζών.

Για πολλούς οδηγούς είναι «μόνο για πέντε λεπτά». Για έναν άνθρωπο όμως που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, έναν ηλικιωμένο, έναν γονέα που σπρώχνει παιδικό καρότσι ή ακόμη και έναν πεζό, αυτά τα πέντε λεπτά μπορεί να σημαίνουν ότι η διαδρομή απλώς σταματά.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να καταγράψει το xorisempodia.gr, μια νέα ελληνική πλατφόρμα πολιτών που εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα σε ολόκληρη τη χώρα.