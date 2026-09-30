Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Τι συμβαίνει στις Σπέτσες αυτό το Σαββατοκύριακο; Όλο το πρόγραμμα του επετειακού SMM
Τι συμβαίνει στις Σπέτσες αυτό το Σαββατοκύριακο; Όλο το πρόγραμμα του επετειακού SMM
Αν αναρωτιέστε πού θα χτυπά η καρδιά του weekend από την Παρασκευή 2 έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η απάντηση είναι μάλλον εύκολη: Στις Σπέτσες.
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Το επετειακό Spetses Mini Marathon κλείνει 15 χρόνια και το νησί, από την Παρασκευή 2 έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ετοιμάζεται να υποδεχθεί αθλητές, Ολυμπιονίκες και πλήθος κόσμου σε ένα τριήμερο που έχει πολύ περισσότερα να δώσει από ένα ακόμη αγωνιστικό πρόγραμμα.
Η αρχή γίνεται την Παρασκευή με τα εγκαίνια της Gold & Glory Exhibition στο Δημαρχείο των Σπετσών. Μια έκθεση αφιερωμένη στα Ολυμπιακά μετάλλια, που θα ανοίξει τις πόρτες της για μικρούς και μεγάλους και θα φέρει στο νησί μερικά από τα πιο λαμπρά ονόματα του ελληνικού αθλητισμού. Ο Απόστολος Χρήστου, η Σοφία Μπεκατώρου, η Κλέλια Πανταζή, ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου, ο Πέτρος Γκαϊδαντζής και άλλοι Ολυμπιονίκες θα δώσουν το δικό τους παρών, κάνοντας την έκθεση ένα από τα σημεία αναφοράς του τριημέρου.
Και πριν ακόμη μπουν τα running shoes και ξεκινήσουν οι κολυμβητικοί αγώνες, το πρόγραμμα στις Σπέτσες έχει ήδη ξεκινήσει. Το Golden Yoga Flow by Alexandra Rizou powered by Melissa και το Technogym Spetses Challenge ανοίγουν την αυλαία των παράλληλων δράσεων του SMM, δίνοντας από νωρίς τον τόνο του τριημέρου.
Το Σάββατο οι Σπέτσες μπαίνουν για τα καλά σε ρυθμό SMM. Οι κολυμβητές παίρνουν θέση στη εκκίνηση των αγώνων 1.5ΚΜ και 3ΚΜ, με τους Απόστολο Σίσκο, Άννα Ντουντουνάκη, Άρτεμις Βασιλάκη και Γεωργία Δαμασιώτη να δίνουν και αυτοί για ακόμη μια χρονιά ραντεβού στους αγώνες. Οι μικροί δρομείς δίνουν το δικό τους ραντεβού στους παιδικούς αγώνες και το απόγευμα έρχεται ο αγώνας των 10Κ. Tο παρών στο SMM θα δώσουν γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού, της δημοσιογραφίας και της ψυχαγωγίας, ενώ αρκετοί δημοφιλείς αθλητές έχουν ήδη κλείσει τη θέση τους στις δρομικές και κολυμβητικές διαδρομές.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες θα είναι και ονόματα που το κοινό γνωρίζει καλά, δίνοντας για ακόμη μία χρονιά στη διοργάνωση την αίγλη που τη συνοδεύει εδώ και πολλά χρόνια.
Και το Σάββατο δεν τελειώνει με τους αγώνες. Η Πλατεία Ποσειδωνίου θα πάρει τη σκυτάλη με το Shake Out Party by Under Armour, πριν το Melissa Pasta Night συγκεντρώσει αθλητές και επισκέπτες γύρω από ένα από τα πιο χαρακτηριστικά rituals του SMM. Και όταν πέσει το σκοτάδι, οι Σπέτσες θα φωτιστούν από το Drone Show powered by bwin, πριν τη βραδιά κλείσει με το επετειακό party και τη live συναυλία των INCO & Ηλία Μπόγδανου. Όπως κάθε χρόνο το race village αναμένεται να κατακλυστεί από κόσμο με activations και εκπλήξεις από τους χορηγούς που δεν θα αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο. Φέτος, για πρώτη φορά, η Eurobank συμμετέχει ως Financial Partner της διοργάνωσης ενώ στο περίπτερο οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στην κλήρωση για 5 ολοκαίνουργια Garmin Fēnix 9.
Την Κυριακή, οι 25Κ και 5Κ ολοκληρώνουν το αγωνιστικό πρόγραμμα. Όμως το SMM έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του: ένα τριήμερο όπου ο αθλητισμός συναντά την ψυχαγωγία, τους ανθρώπους, το νησί και μια σειρά από δράσεις που αξίζει να γνωρίζεις, ακόμη κι αν δεν έχει φορέσει κάποιός έως τώρα bib number.
Και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να σταθείς λίγο παραπάνω. Σε συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας και με τη στήριξη του Ομίλου Motor Oil Hellas, οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τη δωρεά μυελού των οστών και να γίνουν εθελοντές δότες. Γιατί κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές ενός αθλητικού event δεν γράφονται σε χρονόμετρα.
Οι Σπέτσες λοιπόν ετοιμάζονται για… την εκκίνηση του πολυπληθέστερου και διασημότερου πολυαθλητικού event της χωράς, ενός θεσμού που η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, ιδρύτρια και ψυχή του Spetses Mini Marathon, δημιούργησε πριν από 15 χρόνια με όραμα να αναδείξει τις Σπέτσες σε έναν διεθνή προορισμό αθλητικού τουρισμού, πολιτισμού και βιωματικών εμπειριών για όλους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του επετειακού SMM, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της διοργάνωσης https://spetsesmarathon.com/program/
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