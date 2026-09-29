Εύφλεκτο υλικό σε διάσπαρτα σημεία γύρω από την καφετέρια στη Νέα Ιωνία βρέθηκε από τις Αρχές
Εύφλεκτο υλικό σε διάσπαρτα σημεία γύρω από την καφετέρια στη Νέα Ιωνία βρέθηκε από τις Αρχές
Η έρευνα έχει περάσει πλέον στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από την επιχείρηση
Ποσότητα εύφλεκτου υλικού, η οποία εντοπίστηκε διάσπαρτη σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας από όπου ξεκίνησε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/09) σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας, βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια των ερευνών των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
Το εύρημα αυτό οδηγεί τις Αρχές στο ενδεχόμενο η φωτιά να μην προκλήθηκε τυχαία, αλλά να πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια. Για τον λόγο αυτό, η έρευνα έχει περάσει πλέον στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από την επιχείρηση, το παρελθόν της, αλλά και τυχόν συνδέσεις με άλλες επιθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και περιστατικά με στόχους καταστήματα ιδιοκτησίας αλλοδαπών, καθώς ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης καφετέριας είναι ένας 22χρονος από τη Συρία.
Η ίδια επιχείρηση είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Τον Φεβρουάριο του 2023 είχε σημειωθεί φονική συμπλοκή με πυροβολισμούς μέσα στην καφετέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 37χρονος θαμώνας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο ημέρες νωρίτερα, ο 16χρονος γιος του τότε ιδιοκτήτη είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους, οι οποίοι τον είχαν ληστέψει.
Ο 22χρονος σημερινός ιδιοκτήτης της καφετέριας κατέθεσε στους αστυνομικούς και ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχε δεχθεί απειλές. Οι έρευνες, ωστόσο, συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο η εντολή για την επίθεση να δόθηκε από άτομα που βρίσκονται μέσα στις φυλακές.
Την ίδια ώρα, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Το παιδί είχε εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού, καθώς ήταν ανάμεσα στους ενοίκους που είχαν ανέβει στο δώμα του κτιρίου για να προστατευθούν από τις φλόγες.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια τους ενοίκους, ενώ το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Το εύρημα αυτό οδηγεί τις Αρχές στο ενδεχόμενο η φωτιά να μην προκλήθηκε τυχαία, αλλά να πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια. Για τον λόγο αυτό, η έρευνα έχει περάσει πλέον στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από την επιχείρηση, το παρελθόν της, αλλά και τυχόν συνδέσεις με άλλες επιθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και περιστατικά με στόχους καταστήματα ιδιοκτησίας αλλοδαπών, καθώς ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης καφετέριας είναι ένας 22χρονος από τη Συρία.
Η ίδια επιχείρηση είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Τον Φεβρουάριο του 2023 είχε σημειωθεί φονική συμπλοκή με πυροβολισμούς μέσα στην καφετέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 37χρονος θαμώνας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο ημέρες νωρίτερα, ο 16χρονος γιος του τότε ιδιοκτήτη είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους, οι οποίοι τον είχαν ληστέψει.
Ο 22χρονος σημερινός ιδιοκτήτης της καφετέριας κατέθεσε στους αστυνομικούς και ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχε δεχθεί απειλές. Οι έρευνες, ωστόσο, συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο η εντολή για την επίθεση να δόθηκε από άτομα που βρίσκονται μέσα στις φυλακές.
Την ίδια ώρα, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Το παιδί είχε εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού, καθώς ήταν ανάμεσα στους ενοίκους που είχαν ανέβει στο δώμα του κτιρίου για να προστατευθούν από τις φλόγες.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια τους ενοίκους, ενώ το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα