Στο «Εκβιαστών» οι έρευνες για τη φωτιά στην καφετέρια στην Νέα Ιωνία, βλέπουν εμπρησμό οι Αρχές: Η επίθεση με νεκρό από πυροβολισμούς το 2023

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.