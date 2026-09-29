Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυξημένη καταγράφεται η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, σύμφωνα με την εικόνα του χάρτη, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται σε αρκετές βασικές οδικές αρτηρίες.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Το πρόβλημα ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, συνεχίζεται προς Αιγάλεω και Σεπόλια και φτάνει έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην κατεύθυνση προς Λυκόβρυση και Μαρούσι.
Η κίνηση στην Αττική Οδό
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Το πρόβλημα ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, συνεχίζεται προς Αιγάλεω και Σεπόλια και φτάνει έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην κατεύθυνση προς Λυκόβρυση και Μαρούσι.
Η κίνηση στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 29, 2026
άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα
10'-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/tSb1f4NW6q
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