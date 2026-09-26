Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο πλοίο που έπιασε φωτιά πάνω από τη Μύκονο, παραμένει ανοικτά της Τήνου, δείτε βίντεο

Ασφαλείς οι 29 επιβαίνοντες

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την κατάσβεση:









Η φωτιά ξεκίνησε από φορτηγό στο γκαράζ

Η επιχείρηση επικεντρώνεται στον περιορισμό της πυρκαγιάς, με ρίψεις νερού και ελεγχόμενη ψύξη των πλευρικών τμημάτων του πλοίου, ώστε να μειωθούν οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του.Στην επιχείρηση συνδράμει και το πυροσβεστικό πλοίο «AIGAION PELAGOS», το οποίο διαθέτει δυνατότητα ρίψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα και στο οποίο επιβαίνουν 12 μέλη πληρώματος.Οι 29 άνθρωποι που βρίσκονταν στο πλοίο απομακρύνθηκαν εγκαίρως και με ασφάλεια. Πρόκειται για 28 μέλη πληρώματος και έναν οδηγό φορτηγού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τήνο με σκάφη του Λιμενικού.Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Attica Group, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57 και αμέσως ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Η εταιρεία ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση και όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok διακρίνονται οι προσπάθειες του πληρώματος για την κατάσβεση της φωτιάς που έκαιγε ανεξέλεγκτη, ενώ από τον ασύρματο ακούγονται οι εντολές για εκκένωση. «Γρήγορα, ετοιμάστε τις βάρκες» ακούγεται από τον ασύρματο με τις σκηνές να δείχνουν την έντονη αγωνία και πίεση της στιγμής.Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ Νο 4 του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή από εξωτερικές δυνάμεις πυρόσβεσης.Από το εσωτερικό του πλοίου ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από Σύρο, Μύκονο, Λαύριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα πλοία.Το BLUE CARRIER 2 είχε αναχωρήσει το βράδυ της Πέμπτης από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο περίπου στις 06:30 και συνέχιζε το δρομολόγιό του προς Βαθύ Σάμου, με ενδιάμεσους σταθμούς Κω και Ρόδο, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.Το πλοίο ελληνικής σημαίας, τύπου Ro-Ro Cargo Ship, κατασκευής 1997, έχει μήκος περίπου 162,5 μέτρα και μετέφερε 166 φορτηγά και 29 επιβατικά αυτοκίνητα.