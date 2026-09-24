Νέο Webinar από την OsteoStrong & την Kyma Health: Ινσουλίνη, Ζάχαρη και Οστά: Πώς ο μεταβολισμός επηρεάζει την οστική ανθεκτικότητα

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, η OsteoStrong και η Kyma Health ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, στη δεύτερη κοινή τους διοργάνωση, για ένα νέο Webinar αφιερωμένο στη σχέση ανάμεσα στον μεταβολισμό, τη διατροφή, τη μηχανική φόρτιση και την υγεία των οστών.

Μετά την πρώτη τους συνεργασία, οι δύο οργανισμοί επιστρέφουν με μια νέα θεματική που φωτίζει έναν λιγότερο γνωστό αλλά σημαντικό παράγοντα της οστικής υγείας: τον τρόπο με τον οποίο ο μεταβολισμός επηρεάζει την ποιότητα και την ανθεκτικότητα του οστού.

Μπορεί ένα οστό να είναι πυκνό αλλά ταυτόχρονα εύθραυστο; Πώς επηρεάζουν η ινσουλίνη και το σάκχαρο την ποιότητα του οστού; Ποιος είναι ο ρόλος της σωστής θρέψης και ποια σημασία έχει η μηχανική φόρτιση;

Το webinar συνδυάζει την επιστημονική προσέγγιση της Kyma Health με την πρακτική προσέγγιση της OsteoStrong®, αναδεικνύοντας τη σημασία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την οστική υγεία.

Πώς να συμμετάσχετε

Η εκδήλωση θα έχει υβριδικό χαρακτήρα, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο δια ζώσης όσο και online.

Δια ζώσης: Στο OsteoStrong® Athens, Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, περιοχή Χίλτον. Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ

Online: Μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης. Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ

Τι θα συζητήσουμε;

01) FEED THE BONE

Σωστή θρέψη και μεταβολική υγεία.

Πώς η ινσουλίνη και το σάκχαρο επηρεάζουν την ποιότητα του οστού και ποιος είναι ο ρόλος της διατροφής και των μικροθρεπτικών συστατικών.

02) LOAD THE BONE

Το οστό χρειάζεται μηχανικό ερέθισμα.

Γιατί η μηχανική φόρτιση είναι σημαντική για την ανανέωση του οστού και πώς εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την οστική υγεία.

03) BUILD SKELETAL STRENGTH

Δεν κοιτάμε μόνο την πυκνότητα, αλλά τη συνολική σκελετική δύναμη.

Η διαφορά ανάμεσα στην οστική πυκνότητα και την οστική ανθεκτικότητα και τι πραγματικά μας δείχνει η μέτρηση της οστικής πυκνότητας.

04) MEASURE THE PROGRESS

Παρακολούθηση της οστικής υγείας και της προόδου.

Ποιες εξετάσεις μπορούν να μας δείξουν τι συμβαίνει, από τους μεταβολικούς δείκτες και τη βιταμίνη D έως την παρακολούθηση της δύναμης και, όπου ενδείκνυται, της οστικής πυκνότητας.

05) THE MISSING PIECE: OSTEOGENIC LOADING

Η στοχευμένη μηχανική φόρτιση ως μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής.

Πώς η οστεογενής φόρτιση συμπληρώνει τη σωστή θρέψη και τη μεταβολική προσέγγιση και πού εντάσσεται η μέθοδος OsteoStrong®.

06) REGAIN LASTING BONE QUALITY

Η ποιότητα του οστού έχει σημασία.

Πώς η προσέγγιση της OsteoStrong® εστιάζει στην ποιότητα και τη σκελετική δύναμη, πέρα από την οστική πυκνότητα.

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Λίγα λόγια για την Kyma Health

Η Kyma Health είναι η πρώτη ψηφιακή κλινική στην Ευρώπη και δραστηριοποιείται στον χώρο της προληπτικής υγείας. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγισή της εστιάζει στις εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις και στη σύνδεση μεταξύ μεταβολισμού, διατροφής, συμπληρωμάτων, και συνολικής υγείας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την OsteoStrong®, η Kyma Health φέρνει στο webinar το επιστημονικό κομμάτι της σχέσης μεταξύ μεταβολικής λειτουργίας και οστικής υγείας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ινσουλίνης, της γλυκόζης, της διατροφής και των μικροθρεπτικών συστατικών.

Η εισηγήτρια

Η Ρόζα Τσουκάλα, Επιστημονική Διευθύντρια της Kyma Health, είναι Biomedical Scientist με εξειδίκευση στη μεταβολική και προληπτική υγεία. Έχει μετεκπαιδευτεί ως σύμβουλος υγείας στη Mayo Clinic, ενώ επίσης διατελεί και Επιστημονική Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μεταβολομικής Ιατρικής (EINUMM).

Στο webinar θα παρουσιάσει πώς οι μεταβολικοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα και την ανθεκτικότητα του οστού, αλλά και πώς η σωστή θρέψη και η μηχανική φόρτιση μπορούν να ενταχθούν σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την οστική υγεία.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της OsteoStrong®

Η οστική υγεία απαιτεί μια πιο ολοκληρωμένη ματιά, που δεν περιορίζεται σε έναν μόνο δείκτη. Η σωστή θρέψη και η μεταβολική υγεία συνδυάζονται με το κατάλληλο μηχανικό ερέθισμα, ώστε να υποστηρίζεται η δύναμη και η ποιότητα του σκελετού.

Στην OsteoStrong®, η οστεογονική φόρτιση αξιοποιεί τη μηχανική φόρτιση των οστών, με στόχο να ενεργοποιήσει τη φυσική τους απόκριση και να υποστηρίξει την ενδυνάμωσή τους. Στην OsteoStrong®, κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να δώσει στα οστά του το ερέθισμα να γίνουν πιο δυνατά, με προσωπική καθοδήγηση και προσαρμογή στις δυνατότητές του.

Πρωτόκολλο Οστικής Υγείας

Στο τέλος του webinar, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν το «Πρωτόκολλο Οστικής Υγείας», έναν πρακτικό οδηγό που συνδυάζει τις δύο βασικές προσεγγίσεις που παρουσιάζονται στο webinar: τη μεταβολική υγεία και τη μηχανική φόρτιση.

Η OsteoStrong® έχει 4 κέντρα στη χώρα μας:

• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)

• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)

• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)

• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)



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