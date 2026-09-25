Φωτιά σε σταθμευμένο ΙΧ στην Ηλιούπολη, ζημιές σε άλλα δύο αυτοκίνητα
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλιούπολη Φωτιά

Φωτιά σε σταθμευμένο ΙΧ στην Ηλιούπολη, ζημιές σε άλλα δύο αυτοκίνητα

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο εμπρησμού

Φωτιά σε σταθμευμένο ΙΧ στην Ηλιούπολη, ζημιές σε άλλα δύο αυτοκίνητα
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη, όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών. 

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η τηλεόραση του ΑΝΤ1, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν και σε δύο ακόμη οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στο αρχικό όχημα.


Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά παρέμενε σταθμευμένο στο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια.

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