«Πώς θα αισθανθούν οι άνθρωποι που πάνε για μπότοξ;» ρώτησε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο πάνελ που έγινε χαμός με Σδούκου-Φαραντούρη
«Πώς θα αισθανθούν οι άνθρωποι που πάνε για μπότοξ;» ρώτησε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο πάνελ που έγινε χαμός με Σδούκου-Φαραντούρη
Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Μπορεί στο πάνελ του Open να κυριάρχησε η άγρια κόντρα μεταξύ Αλεξάνδρας Σδούκου και Νικόλα Φαραντούρη, ωστόσο η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. Μαριζέτα Αντωνοπούλου έβαλε το... αλατοπίπερο.
Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Μαριζέτα Αντωνοπούλου, επετέθη στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν γίνονται έλεγχοι σε παράνομα ιατρεία, θέτοντας ουσιαστικά θέμα ασφάλειας της υγείας. Υπενθύμισε ότι επί διακυβέρνησης Τσίπρα υπήρχε η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς η οποία τώρα μεταφέρθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας χωρίς τις δυνατότητες ελέγχου που υπήρχαν παλαιότερα, όπως υποστήριξε.
Σε μια αποστροφή του λόγου της πάντως, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου είπε και την εξής φράση που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως: «Έχουμε τον θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου, πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότοξ, ξέρω 'γω, όπου να 'ναι; Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι; Αισθάνονται ασφάλεια;».
Δείτε το βίντεο:
Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Μαριζέτα Αντωνοπούλου, επετέθη στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν γίνονται έλεγχοι σε παράνομα ιατρεία, θέτοντας ουσιαστικά θέμα ασφάλειας της υγείας. Υπενθύμισε ότι επί διακυβέρνησης Τσίπρα υπήρχε η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς η οποία τώρα μεταφέρθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας χωρίς τις δυνατότητες ελέγχου που υπήρχαν παλαιότερα, όπως υποστήριξε.
Σε μια αποστροφή του λόγου της πάντως, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου είπε και την εξής φράση που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως: «Έχουμε τον θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου, πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότοξ, ξέρω 'γω, όπου να 'ναι; Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι; Αισθάνονται ασφάλεια;».
Δείτε το βίντεο:
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