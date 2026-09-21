Συνελήφθησαν 13χρονος και 17χρονος ως διακινητές μεταναστών στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Διακίνηση μεταναστών Παράνομοι μετανάστες Γαύδος Ανήλικος Σύλληψη Διακινητές μεταναστών

Συνελήφθησαν 13χρονος και 17χρονος ως διακινητές μεταναστών στην Κρήτη

Μετέφεραν συνολικά 84 παράνομους μετανάστες στη χώρα

Συνελήφθησαν 13χρονος και 17χρονος ως διακινητές μεταναστών στην Κρήτη
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Στη σύλληψη ενός 13χρονου και ενός 17χρονου από το Νότιο Σουδάν για παράνομη διακίνηση μεταναστών προχώρησε σήμερα (21/9) το Λιμενικό.

Ειδικότερα, ο 13χρονος φέρεται να ήταν ο διακινητής των 34 παράνομων μεταναστών που εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (20/9) περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από drone της Frontex. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Σήμερα το πρωί (21/9) εντοπίστηκαν 50 παράνομοι μετανάστες  σε παραλία της περιοχής Στόμιο Ιεράπετρας. Φέρεται να ξεκίνησαν από τις ακτές Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα. Οι μετανάστες αναγνώρισαν ως διακινητή τους έναν 17χρονο Νοτιοσουδανό, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές.
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