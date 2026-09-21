Αλεπουδάκια παίζουν ανέμελα σε πάρκο στο Ελληνικό κοντά στον σταθμό μετρό, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Αλεπούδες Μετρό Ελληνικό

Αλεπουδάκια παίζουν ανέμελα σε πάρκο στο Ελληνικό κοντά στον σταθμό μετρό, δείτε βίντεο

Τα ζωάκια φαίνονται να έχουν καλή διάθεση και να κυνηγούν το ένα το άλλο στο χώμα χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους βρέθηκαν εκεί

Αλεπουδάκια παίζουν ανέμελα σε πάρκο στο Ελληνικό κοντά στον σταθμό μετρό, δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο και ταυτόχρονα αξιολάτρευτο θέαμα ήρθαν κάποιοι πολίτες λίγα μέτρα μακριά από τον σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, καθώς δύο μικρά αλεπουδάκια έπαιζαν ανέμελα σε ένα πάρκο.

Σε βίντεο που κατέγραψε χρήστης του TikTok, τα ζωάκια φαίνονται να έχουν καλή διάθεση και να κυνηγούν το ένα το άλλο στο χώμα χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους βρέθηκαν εκεί.


@yannis_dim #elliniko #fox #wildlife ♬ Silent Hi - Brenda Saltwater

8 ΣΧΟΛΙΑ

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