Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Αλεπουδάκια παίζουν ανέμελα σε πάρκο στο Ελληνικό κοντά στον σταθμό μετρό, δείτε βίντεο
Αλεπουδάκια παίζουν ανέμελα σε πάρκο στο Ελληνικό κοντά στον σταθμό μετρό, δείτε βίντεο
Τα ζωάκια φαίνονται να έχουν καλή διάθεση και να κυνηγούν το ένα το άλλο στο χώμα χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους βρέθηκαν εκεί
Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο και ταυτόχρονα αξιολάτρευτο θέαμα ήρθαν κάποιοι πολίτες λίγα μέτρα μακριά από τον σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, καθώς δύο μικρά αλεπουδάκια έπαιζαν ανέμελα σε ένα πάρκο.
Σε βίντεο που κατέγραψε χρήστης του TikTok, τα ζωάκια φαίνονται να έχουν καλή διάθεση και να κυνηγούν το ένα το άλλο στο χώμα χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους βρέθηκαν εκεί.
Σε βίντεο που κατέγραψε χρήστης του TikTok, τα ζωάκια φαίνονται να έχουν καλή διάθεση και να κυνηγούν το ένα το άλλο στο χώμα χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους βρέθηκαν εκεί.
@yannis_dim #elliniko #fox #wildlife ♬ Silent Hi - Brenda Saltwater
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα