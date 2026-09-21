«Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι»: Συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών στη δίκη για τα Τέμπη

Η Άλμα Λάττα -η οποία έχασε την 20χρονη κόρη της Κλαούντια- μετά από μια κατάθεση χείμαρρο ένιωσε έντονη αδιαθεσία

ΕΚΑΒ έφτασε έξω από το κτίριο που διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη. Η Άλμα Λάττα -η οποία έχασε την 20χρονη κόρη της Κλαούντια- μετά από μια κατάθεση χείμαρρο ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Η διαδικασία συνεχίστηκε με καταθέσεις συγγενών θυμάτων.



Η Άλμα Λάττα έδωσε φωτογραφίες της Κλαούντιας στην έδρα και με δάκρυα στα μάτια μίλησε για τον χαμό της κόρης της.



32 χρόνια, εγκατασταθήκαμε στο Μακρυχώρι και μετά στη Λάρισα όπου κάναμε τρία παιδιά. Προσπαθούσαμε να χτίσουμε μια οικογένεια για να είμαστε πρότυπο στην κοινωνία. Τα τρία μου παιδιά ήταν πρότυπο στο σχολείο, σημαιοφόροι και οι τρεις. Είχαν αγάπη για το διάβασμα.

Η ιατρική ήταν πάντα μέσα στην καρδιά της Κλαούντιας. Να γιατρέψω τον κόσμο μας έλεγε.



Το κακό είχε γίνει, μου κατέστρεψαν τη ζωή μου, την οικογένειά μου. Κατάστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Γιατί να συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς να φταίω. Γιατί να φύγουν άδικα 57 ψυχές. Έφυγαν αυτοί, οι 36 που είναι άδειες καρέκλες, που δεν σέβονται ούτε εσάς. Κύριε Πατέρα έπρεπε να τρέχουν τα τρένα με 80 χλμ., πήγαιναν όμως 160 χλμ. Κύριε Πατέρα έκανες τίποτα για την ΕΡΓΟΣΕ για να κάνουν ανάκληση στα τρένα και να κατεβάζουν τις ταχύτητες. Δεν έκανες τίποτα, ήξερες και δεν έκανες τίποτα, αποδέχθηκαν ότι θα γίνει αυτή η τραγωδία. Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Πάνω από τα λεφτά τους μας βλέπουν σαν αριθμούς. Ο κ. Βίνης είχε 38 εκ. στον λογαριασμό του. Εσύ έχεις τόσα χρήματα κύριε πρόεδρε, απευθύνθηκε πάλι στον Πατέρα».







«Έφυγε όλο το σύστημα, ΡΑΣ, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, έκοβε εισιτήρια θανάτου, τίποτα δεν έβλεπε μπροστά. Πώς το 2023 δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή. 18 επιστολές είχαν στείλει οι εργαζόμενοι πως υπήρχε κίνδυνος για μια τραγωδία. Ο υπουργός ο Καραμανλής ήξερε και αδιαφορούσε.



Ξέραμε πως η τηλεδιοίκηση είχε καεί. Κάποιοι έλεγαν για ανθρώπινο λάθος. Πώς να εμπιστευτείς το τσιμπάνε τον Σαμαρά να τον βάλεις στη Λάρισα. Τότε βάλανε σταθμάρχη τον Σαμαρά στη Λάρισα για λίγα χρήματα παραπάνω. Ποιος είναι αυτός ο Νικολάου που τον όρισε εκείνη την ημέρα. Ο προηγούμενος έφυγε νωρίτερα για σουβλάκια. Δεν έφταιγε μόνο ο Σαμαράς, αυτός ήταν ο τελευταίος. Συστήματα ασφαλείας χωρίς τίποτα. Πώς αφήνεις τα κινούμενα φέρετρα. Δεν ανέβηκαν ποτέ τα παιδιά τους σε αυτά τα φέρετρα. Ανέβηκαν τα παιδιά μας και ήταν σταθμάρχης ο βλάκας ο Σαμαράς.



Κλείσιμο μηχανοδηγοί. Έφταιγε ο Καραμανλής. Όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας, ένα να λειτουργούσε θα ζούσε η κόρη μου.



Ο Κουτσούμπας, έμπειρος μηχανοδηγός, είδε πως τον έβαλαν σε λάθος γραμμή αλλά νόμιζε πως είχε ελεύθερη τη γραμμή του. Όταν φτάνει στο Ζαχάρεως κατάλαβε πως το τρένο που δήθεν θα περίμενε δεν είναι εκεί. Και τότε σταμάτησε 10 λεπτά.



Όταν μπαίνεις σε λάθος γραμμή δεν κουνάς το τρένο αν δεν πάρεις εντολή. Ήταν άγραφος νόμος. Μετά από δύο λεπτά ξεκίνησε το δρομολόγιο με 160 χλμ. την ώρα. Γεμάτο το τρένο με φοιτητές. Οι μηχανοδηγοί της εμπορικής πάντα κουβαλούσαν παράνομα φορτία. Δεν ξέρω πόσα λεπτά έζησε η κόρη μου. Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι.



Προσπαθούσα κάθε μέρα να μάθω την αλήθεια. Σ' αυτό το μέρος κάποιοι προσπαθούσαν να κρύψουν τα πάντα. Προσπαθούσαν να σβήσουν τα ίχνη. Προσπαθούσαν από την πρώτη ημέρα πώς θα συγκαλύψουν».



Για ακόμη μια συνεδρίαση η συναισθηματική φόρτιση περίσσευε εντός της αίθουσας στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη Λάρισα . Ασθενοφόρο τουέφτασε έξω από το κτίριο που διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη. Η-η οποία έχασε την 20χρονη κόρη της- μετά από μια κατάθεση χείμαρρο ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Η διαδικασία συνεχίστηκε με καταθέσεις συγγενών θυμάτων.Η Άλμα Λάττα έδωσε φωτογραφίες της Κλαούντιας στην έδρα και με δάκρυα στα μάτια«Τρεισήμισι χρόνια περιμένουμε. Ήρθα εδώ στην Ελλάδα πριν από, εγκατασταθήκαμε στο Μακρυχώρι και μετά στη Λάρισα όπου κάναμε τρία παιδιά. Προσπαθούσαμε να χτίσουμε μια οικογένεια για να είμαστε πρότυπο στην κοινωνία. Τα τρία μου παιδιά ήταν πρότυπο στο σχολείο, σημαιοφόροι και οι τρεις. Είχαν αγάπη για το διάβασμα.ήταν πάντα μέσα στην καρδιά της Κλαούντιας. Να γιατρέψω τον κόσμο μας έλεγε.Το κακό είχε γίνει, μου κατέστρεψαν τη ζωή μου, την οικογένειά μου. Κατάστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Γιατί να συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς να φταίω. Γιατί να φύγουν άδικα 57 ψυχές. Έφυγαν. Κύριε Πατέρα έπρεπε να τρέχουν τα τρένα με 80 χλμ., πήγαιναν όμως 160 χλμ. Κύριε Πατέρα έκανες τίποτα για τηνγια να κάνουν ανάκληση στα τρένα και να κατεβάζουν τις ταχύτητες. Δεν έκανες τίποτα, ήξερες και δεν έκανες τίποτα, αποδέχθηκαν ότι θα γίνει αυτή η τραγωδία. Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Πάνω από τα λεφτά τους μας βλέπουν σαν αριθμούς. Ο κ. Βίνης είχε 38 εκ. στον λογαριασμό του. Εσύ έχεις τόσα χρήματα κύριε πρόεδρε, απευθύνθηκε πάλι στον Πατέρα».Στην κατάθεσή της αναφέρθηκε στις ευθύνες για την τραγωδία.«Έφυγε όλο το σύστημα,, έκοβε εισιτήρια θανάτου, τίποτα δεν έβλεπε μπροστά. Πώς το 2023 δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή. 18 επιστολές είχαν στείλει οι εργαζόμενοι πως υπήρχε κίνδυνος για μια τραγωδία. Ο υπουργός ο Καραμανλής ήξερε και αδιαφορούσε.Ξέραμε πως η τηλεδιοίκηση είχε καεί. Κάποιοι έλεγαν για ανθρώπινο λάθος. Πώς να εμπιστευτείς το τσιμπάνε τον Σαμαρά να τον βάλεις στη Λάρισα. Τότε βάλανε σταθμάρχη τονστηγια λίγα χρήματα παραπάνω. Ποιος είναι αυτός ο Νικολάου που τον όρισε εκείνη την ημέρα. Ο προηγούμενος έφυγε νωρίτερα για σουβλάκια. Δεν έφταιγε μόνο ο Σαμαράς, αυτός ήταν ο τελευταίος. Συστήματα ασφαλείας χωρίς τίποτα. Πώς αφήνεις τα κινούμενα φέρετρα. Δεν ανέβηκαν ποτέ τα παιδιά τους σε αυτά τα. Ανέβηκαν τα παιδιά μας και ήταν σταθμάρχης ο βλάκας ο Σαμαράς.Αυτοί μου σκότωσαν την κόρη μου. Με το προσωπικό τους κινητό συνεννοούνταν οι. Έφταιγε ο Καραμανλής. Όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας, ένα να λειτουργούσε θα ζούσε η κόρη μου.Ο Κουτσούμπας, έμπειρος μηχανοδηγός, είδε πως τον έβαλαν σε λάθος γραμμή αλλά νόμιζε πως είχε ελεύθερη τη γραμμή του. Όταν φτάνει στοκατάλαβε πως το τρένο που δήθεν θα περίμενε δεν είναι εκεί. Και τότε σταμάτησε 10 λεπτά.Όταν μπαίνεις σε λάθος γραμμή δεν κουνάς το τρένο αν δεν πάρεις εντολή.. Μετά από δύο λεπτά ξεκίνησε το δρομολόγιο με 160 χλμ. την ώρα. Γεμάτο το τρένο με φοιτητές. Οι μηχανοδηγοί της εμπορικής πάντα κουβαλούσαν παράνομα φορτία. Δεν ξέρω πόσα λεπτά έζησε η κόρη μου.Προσπαθούσα κάθε μέρα να μάθω την αλήθεια. Σ' αυτό το μέρος κάποιοι. Προσπαθούσαν να σβήσουν τα ίχνη. Προσπαθούσαν από την πρώτη ημέρα πώς θα συγκαλύψουν».

Η κα Λάττα κατά την κατάθεσή της ξέσπασε κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ Σπυρίδωνα Πατέρα για όσα δεν έκανε για να αποφευχθεί η τραγωδία.



Ακολούθησε η Τζενίσα Λάττα, αδελφή της Κλαούντιας, η οποία κατά την κατάθεσή της ζήτησε δικαιοσύνη. «Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μιλούσε, μου ανέφερε πως είχε καθυστέρηση στο Παλαιοφάρσαλο. Το πρωί ρώτησα τη μητέρα αν επικοινώνησε με την Κλαούντια και πήρα αρνητική απάντηση. Πήγαμε στο νοσοκομείο με την ελπίδα να την βρούμε ζωντανή. Την αγαπούσα πολύ, μέναμε στο ίδιο δωμάτιο. Μου λείπει πολύ και θέλω να την έχω κοντά μου. Κυρία πρόεδρε σας ζητώ όλοι οι υπεύθυνοι να μπουν στη φυλακή. Μας έκαψαν τα σπίτια μας. Η αδελφή μου ζητούσε βοήθεια και δεν ήταν εκεί κανένας να την βοηθήσει. Εκείνη την ημέρα δεν ήμουνα δίπλα να την βοηθήσω. Ζούμε από τύχη. Μας λένε ότι δεν φταίει κανένας τους. Η μητέρα μου φταίει που της είπε να πάει με το τρένο; Κάνανε τα πάντα για να συγκαλύψουν την αλήθεια. Κατέστρεψαν το βιολογικό υλικό της αδελφής μου. Μέσα από εμένα ακούστε τη φωνή της αδελφής μου που ακόμη ζητάει αλήθεια. Βάζουν τα χρήματα πάνω από τις ζωές μας.



Θέλω να πω στο παιδί μου ότι η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της και οι υπεύθυνοι πήγαν φυλακή», ανέφερε.



Για το πόσο άλλαξε τη ζωή τους η τραγωδία μίλησε στην κατάθεσή του και ο Έντουαρντ Λάττα, πατέρας της Κλαούντιας. «Αν το τρένο δεν έτρεχε με 160 και δεν υπήρχε η φωτιά η κόρη μου θα ήταν δίπλα μου. Την πήρα καμένη», σημείωσε.



Ακολούθησε η κατάθεση του Στέλιου Μπουρνάζη που ήταν συγγενής θύματος, ενώ συγκλόνισε με τη μαρτυρία της η Βασιλική Μπλέκα, αδελφή της Βάιας από τον Αμπελώνα Λάρισας, που χάθηκε στα Τέμπη.



«Την πήρα όταν ανέβηκε στο τρένο. Ήταν πολύ χαρούμενη. Βλέπω στην τηλεόραση έκτακτο. Είδα την έκρηξη στην τηλεόραση κι ήταν σαν να με χτύπησε ρεύμα, πετάχτηκα. Κι από εκεί ξεκίνησε ο Γολγοθάς…

Πήγαμε στον σταθμό, ήταν όλα σκοτεινά και πήγα στον σταθμάρχη, ο οποίος δεν μου έδωσε καμία απάντηση.

Ήταν μια νύχτα κόλασης.



Εκείνη την ώρα ήταν σαν να με χτύπησε ρεύμα και πετάχτηκα. Ήταν το ένστικτό μου. Πήγαμε στον σταθμό και βλέπω έναν ψηλό άνθρωπο. Αρχίσαμε να ψάχνουμε στο νοσοκομείο. Ένας πανικός, ένας πόλεμος. Ρωτούσαμε σαν τους τρελούς αν ζούσε ο δικός μας άνθρωπος. Έρχονταν τα ασθενοφόρα. Ήταν μια νύχτα κόλασης. Είχε κατέβει η κόλαση στη γη εκεί το βράδυ. Περνούσαν οι ώρες, δεν είχαμε κανένα νέο. Μετά καταλάβαμε πως δεν υπήρχε ελπίδα. Ήταν η χαρά και το φως της ζωής μου (κλαίει) και πήγε χαμένο χωρίς λόγο. Κανένας δεν τα προστάτεψε. Το τρένο το θεωρούσαμε το πιο ασφαλές μέσο. Και εμείς ήμασταν ήσυχοι. Όσοι ξέραν πως δεν πήγαινε καλά, από τον ανώτερο μέχρι τον κατώτερο πρέπει να πληρώσουν. Η κόρη μου ήταν πολύτιμη», τόνισε.



Μάλιστα αναφέρθηκε και στον μοιραίο σταθμάρχη λέγοντας «Αυτός ο απαίσιος άνθρωπος και οι άλλοι που έφυγαν νωρίτερα. Πώς αφήνεις έναν τέτοιο άνθρωπο σε αυτή τη θέση. Για εμάς δεν ήταν αριθμοί, ήταν τα παιδιά μας. Τα σπίτια και η υγεία μας διαλύθηκαν.

Σας ζητώ και ελπίζω να κάνετε το καλύτερο για τις ψυχές και τις οικογένειές μας. Δεν νιώθω ότι ζω».



Ακολούθησε η κατάθεση της οικογένειας Χούπα που έχασε την Ελπίδα. Ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της Ελπίδας, στάθηκε στα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ, αλλά αναφέρθηκε και στις ελλείψεις στο ανακριτικό έργο, αφήνοντας αιχμές και για πολιτικά πρόσωπα.



Με την κατάθεσή του συγκλόνισε ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της Ελπίδας.



«Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο ρόλος μου. Αυτό που βιώνουμε είναι πάρα πολύ δυσβάσταχτο.



Θα εκφράσω τη διαμαρτυρία μου για τις κενές θέσεις των κατηγορουμένων. Αυτός ο άνθρωπος που βλέπω ανελλιπώς είναι ο κ. Πατέρας. Δείχνει ενσυναίσθηση. Ο κ. Νικολάου αφού ήξερε με πόσο τενεκέ ξεγάνωτο γιατί τον έβαλε στη θέση του σταθμάρχη; Η κα Τσιαπαρίκου γνώριζε για το τρένο τα πάντα. Ότι δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας και δεν λειτουργούσε τίποτα. Στο αποτέλεσμα το εισπράξαμε. Η κ Τσιαπαρίκου την είδα πολύ αλαζονική. Από πού πηγάζει αυτή η αλαζονεία; Αυτοί οι άνθρωποι εμάς μας βλέπουν μυρμήγκια; Δεν ταξιδεύουν τα δικά τους παιδιά εκεί, κοιτάζουν μόνο τα χρήματά τους. Παρόλο που έχει κατ' οίκον πηγαίνει και ψωνίζει τσαντούλες στο Κολωνάκι.

Ο υπουργός ήξερε και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Στη Βουλή τον παρέπεμψαν για πλεονέκτημα!



Συμβαίνει η σύγκρουση και γίνεται ένα μανιτάρι και μια πυρόσφαιρα. Ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια. Η πυρόσφαιρα προήλθε από κάποιο πτητικό υγρό, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Τα έλαια σιλικόνης είναι ένα σασμάν πόση θερμοκρασία να σηκώσει, τι φωτιά να πάρει αυτό. Το πόρισμα Καρώνη λέει δευτερογενώς τα έλαια σιλικόνης βοήθησαν στη φωτιά. Το πρωτογενώς είναι το ζητούμενο. Κάποιος Βλαχογιάννης μόνο είπε πως εδώ δεν πειράζουμε τίποτα. Αυτόν θα του σφίξω το χέρι. Έπρεπε να κρύψουν τι είχε γίνει. Παίρνουν το χώμα από εκεί και φέρνουν νέο χώμα. Αφαιρέθηκε το χώμα για να κρύψουν κάθε ίχνος που υπήρχε. Ο Τριαντόπουλος έδωσε εντολές "καθαρίστε τα αίματα και μαζέψτε τα κρέατα".



Βγήκα από τους πρώτους και μίλησα για τον θάνατο του παιδιού, μέχρι που άρχισε το ψέμα.



Εμάς μας έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη ο κόσμος που μας αγκάλιασε. Θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω και τους Λαρισαίους που μου στάθηκαν μέχρι τώρα.



Δεν ξέραμε πού πατάμε ούτε πού βρισκόμαστε το πρώτο διάστημα. Ο κ. Τζαμάλης ο εισαγγελέας το πρώτο βράδυ ήταν απών. Θα μπορούσε να βάλει την κορδέλα εκείνο το βράδυ. Ο εφέτης ανακριτής, ο κ. Μπακαΐμης, έκλεισε άρον-άρον τον φάκελο χωρίς να βάλει μέσα το χαρτί από το Γενικό Χημείο του Κράτους», περιέγραψε.



Η Ασημένια Κοντούλη, μητέρα της Ελπίδας, μίλησε για τις ευθύνες της τραγωδίας.



«Μάθαμε ότι όντως ταξίδευε με την αμαξοστοιχία. Είχαμε μια ελπίδα να την βρούμε ζωντανή. Εκείνο το βράδυ δεν λειτούργησε τίποτα σωστά. Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Η μη υλοποίηση της 717 έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Το άλλο ήταν η πυρόσφαιρα για την οποία θέλουμε απαντήσεις. Το τρίτο ήταν η αλλοίωση του χώρου. Δεν έβαλαν την κορδέλα για να φυλαχθεί ο χώρος. Όλοι ήξεραν και το αποδέχθηκαν. Έπρεπε να σταματήσουν τα τρένα, να μειώσουν ταχύτητα. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία; Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τους δω πίσω από τα κάγκελα της φυλακής».



Η έδρα θα απαντήσει στις επόμενες συνεδριάσεις για την άρση απορρήτου του τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη.