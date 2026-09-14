«Οι τάφοι είναι ανοιχτοί και ζητούν δικαιοσύνη»: Ράγισε καρδιές η μητέρα της Χρύσας και της Θώμης που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στα Τέμπη
«Οι τάφοι είναι ανοιχτοί και ζητούν δικαιοσύνη»: Ράγισε καρδιές η μητέρα της Χρύσας και της Θώμης που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στα Τέμπη
Η Σοφία Ζαρόπουλου κατά την κατάθεσή της στη δίκη ζήτησε να φτάσει μέχρι τέλους η διερεύνηση της υπόθεσης και να λογοδοτήσουν όλοι όσοι ευθύνονται
Η Σοφία Ζαρόπουλου, μητέρα της Χρύσας και της Θώμης που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ζήτησε την απόδοση δικαιοσύνης κατά την κατάθεσή της στη δίκη, καλώντας τις δικαστικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να καταδικαστούν όσοι αποδειχθεί ότι φέρουν ευθύνη.
«Είμαι η μάνα που αναγνωρίστηκαν τα παιδιά της από τα βραχιολάκια που φορούσαν», είπε χαρακτηριστικά στη συγκλονιστική κατάθεσή της. «Είμαστε η οικογένεια που άκουσε τα περισσότερα από αυτό το τρένο. Είμαστε η οικογένεια που έψαξε. Χρωματίστηκε η οικογένεια επειδή σήκωσε ανάστημα», συμπλήρωσε.
Στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα για τις ευθύνες που οδήγησαν στην τραγωδία, μιλώντας για διαφθορά και κρατική αναλγησία. «Γιατί που έφταιξαν αυτά τα παιδιά; Διαφθορά, αναλγησία του κράτους. Βρεθήκαμε να μετράμε νεκρούς για να κάνετε το καθήκον σας», τόνισε.
«Ακόμη οι τάφοι μου είναι ανοιχτοί και ζητούν δικαιοσύνη», κατέληξε.
«Είμαι η μάνα που αναγνωρίστηκαν τα παιδιά της από τα βραχιολάκια που φορούσαν», είπε χαρακτηριστικά στη συγκλονιστική κατάθεσή της. «Είμαστε η οικογένεια που άκουσε τα περισσότερα από αυτό το τρένο. Είμαστε η οικογένεια που έψαξε. Χρωματίστηκε η οικογένεια επειδή σήκωσε ανάστημα», συμπλήρωσε.
Στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα για τις ευθύνες που οδήγησαν στην τραγωδία, μιλώντας για διαφθορά και κρατική αναλγησία. «Γιατί που έφταιξαν αυτά τα παιδιά; Διαφθορά, αναλγησία του κράτους. Βρεθήκαμε να μετράμε νεκρούς για να κάνετε το καθήκον σας», τόνισε.
«Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκκαλο»Απευθυνόμενη στους δικαστικούς λειτουργούς, η κ. Ζαρόπουλου υπογράμμισε ότι η οικογένειες των θυμάτων περιμένουν από τη Δικαιοσύνη να πράξει το καθήκον της. «Οφείλω να εμπιστευτώ τη Δικαιοσύνη. Να σας εμπιστευτώ. Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκκαλο. Κι αν φανεί ότι είναι και άλλοι υπεύθυνοι, να καταδικαστούν», είπε.
«Ακόμη οι τάφοι μου είναι ανοιχτοί και ζητούν δικαιοσύνη», κατέληξε.
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