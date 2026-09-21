Ξεσπά ο πατέρας του 15χρονου που πέθανε στη Λάρισα: «Μία ώρα παλεύαμε να τον κρατήσουμε στη ζωή, σήμερα έχω το παιδί μου ντυμένο γαμπρό»

Την ώρα που μπήκα στο σπίτι, το παιδί μου ήταν ζεστό και όταν κάναμε ΚΑΡΠΑ, το παιδί μου ήταν κρύο, είπε μεταξύ άλλων ο Γηργόρης Πολύζος, ο γιος του οποίου κατέρρευσε ξαφνικά στην Καρίτσα του δήμου Αγιάς, αύριο η κηδεία του