Δίκη με 85 κατηγορούμενους για ηλεκτρονικές απάτες εκατομμυρίων στην Πάτρα: Πώς παγίδευαν εκατοντάδες θύματα

Η υπόθεση αφορά ένα μεγάλο δίκτυο ηλεκτρονικών απατών που έδρασε από το 2020 έως το 2022

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 85 κατηγορούμενοι, σε μία υπόθεση



Η πρώτη συνεδρίαση ήταν σύντομη, καθώς η στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων δεν επέτρεψε να ξεκινήσει η εξέταση της υπόθεσης. Αφού έγινε η τυπική έναρξη της διαδικασίας και καταγράφηκαν οι παρουσίες, το δικαστήριο ανακοίνωσε τη διακοπή της δίκης για τις 28 Σεπτεμβρίου.



ουσιαστική έναρξη της δίκης. Τότε θα ανοίξει ο φάκελος της υπόθεσης και θα ξεκινήσει η εξέταση των στοιχείων και των μαρτύρων. Ο μεγάλος αριθμός των κατηγορουμένων και ο όγκος της δικογραφίας προμηνύουν μία μακρά δικαστική διαδικασία.



Η υπόθεση αφορά ένα μεγάλο δίκτυο ηλεκτρονικών απατών που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έδρασε από το 2020 έως το 2022. Για την εξάρθρωσή του προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον πυρήνα του κυκλώματος βρίσκονταν πέντε άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και τον συντονισμό των ενεργειών. Γύρω από αυτούς φέρεται να είχε δημιουργηθεί ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων με διαφορετικούς ρόλους.



ιδιοκτήτες καταστημάτων, έμποροι και ξενοδόχοι, αλλά και απλοί ιδιώτες.



Οι δράστες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και προσπαθούσαν να τα πείσουν ότι υπήρχε μία οικονομική συναλλαγή που έπρεπε να ολοκληρωθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονταν ως υποψήφιοι πελάτες που ήθελαν να καταθέσουν προκαταβολή. Σε άλλες παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι υπηρεσιών και υποστήριζαν ότι υπήρχε επιστροφή χρημάτων ή φόρου.



Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών των θυμάτων. Εστελναν παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους και ζητούσαν από τους πολίτες να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, κατάφερναν να αποκτήσουν τους κωδικούς e-banking.



Κλείσιμο αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς, μπορούσαν να μεταφέρουν χρήματα σε άλλους λογαριασμούς. Στη δράση που περιγράφεται στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης συναλλαγές μέσω POS και εικονικές επιστροφές προϊόντων.



Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φέρονται να είχαν και τα άτομα που παραχωρούσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για τη μεταφορά των χρημάτων. Πρόκειται για τους λεγόμενους «money mules», τα λεγόμενα «μουλάρια χρήματος».



Μέσω των λογαριασμών τους φέρεται να περνούσαν χρηματικά ποσά που είχαν αφαιρεθεί από τα θύματα. Η δικογραφία περιλαμβάνει εκατοντάδες περιπτώσεις και θύματα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Οι αστυνομικές αρχές χρειάστηκε να εξετάσουν μεγάλο αριθμό συναλλαγών, λογαριασμών και επικοινωνιών, προκειμένου να φτάσουν στα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο.



Το μέγεθος της υπόθεσης φάνηκε και χθες στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας. Οι 85 κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες δημιούργησαν το αδιαχώρητο στους χώρους των δικαστηρίων. Ωστόσο, η δίκη δεν πρόλαβε να περάσει στην ουσία της. Η συνέχεια θα δοθεί στις 28 Σεπτεμβρίου. Τότε το δικαστήριο θα κληθεί να εξετάσει αναλυτικά την υπόθεση και τον ρόλο που αποδίδεται σε καθέναν από τους 85 κατηγορουμένους.



Μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών στην Πάτρα ξεκίνησε χθες στο. Στο εδώλιο κάθονται συνολικά, σε μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που αφορά εκατοντάδες θύματα σε όλη τη χώρα και ζημιά που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φτάνει τα εκατομμύρια ευρώ.Η πρώτη συνεδρίαση ήταν σύντομη, καθώς η στάση εργασίας τωνδεν επέτρεψε να ξεκινήσει η εξέταση της υπόθεσης. Αφού έγινε η τυπική έναρξη της διαδικασίας και καταγράφηκαν οι παρουσίες, το δικαστήριο ανακοίνωσε τηΣύμφωνα με το pelop.gr , η συγκεκριμένη ημερομηνία αναμένεται να σηματοδοτήσει την. Τότε θα ανοίξει ο φάκελος της υπόθεσης και θα ξεκινήσει η εξέταση των στοιχείων και των μαρτύρων. Ο μεγάλος αριθμός των κατηγορουμένων και ο όγκος της δικογραφίας προμηνύουν μία μακρά δικαστική διαδικασία.Η υπόθεση αφορά ένα μεγάλο δίκτυο ηλεκτρονικών απατών που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έδρασε από το 2020 έως το 2022. Για την εξάρθρωσή του προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας.Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον πυρήνα του κυκλώματος βρίσκονταν πέντε άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν τον. Γύρω από αυτούς φέρεται να είχε δημιουργηθεί ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων με διαφορετικούς ρόλους.Τα θύματα εντοπίζονταν κυρίως μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών. Στο στόχαστρο φέρονται να είχαν μπει επίσης, έμποροι και ξενοδόχοι, αλλά καιΟι δράστες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και προσπαθούσαν να τα πείσουν ότι υπήρχε μία οικονομική συναλλαγή που έπρεπε να ολοκληρωθεί.. Σε άλλες παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι υπηρεσιών και υποστήριζαν ότι υπήρχε επιστροφή χρημάτων ή φόρου.Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών των θυμάτων. Εστελναν παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους και ζητούσαν από τους πολίτες να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, κατάφερναν να αποκτήσουν τους κωδικούς e-banking.Από τη στιγμή που, μπορούσαν να μεταφέρουν χρήματα σε άλλους λογαριασμούς. Στη δράση που περιγράφεται στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης συναλλαγές μέσω POS και εικονικές επιστροφές προϊόντων.Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φέρονται να είχαν και τα άτομα που παραχωρούσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για τη μεταφορά των χρημάτων. Πρόκειται για τους λεγόμενους «», τα λεγόμενα «μουλάρια χρήματος».Μέσω των λογαριασμών τους φέρεται να περνούσαν χρηματικά ποσά που είχαν αφαιρεθεί από τα θύματα. Η δικογραφία περιλαμβάνει εκατοντάδες περιπτώσεις και θύματα από. Οι αστυνομικές αρχές χρειάστηκε να εξετάσουν μεγάλο αριθμό συναλλαγών, λογαριασμών και επικοινωνιών, προκειμένου να φτάσουν στα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο.Το μέγεθος της υπόθεσης φάνηκε και χθες στο. Οι 85 κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες δημιούργησαν το αδιαχώρητο στους χώρους των δικαστηρίων. Ωστόσο, η δίκη δεν πρόλαβε να περάσει στην ουσία της. Η συνέχεια θα δοθεί στις 28 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για μία διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω του όγκου της δικογραφίας, του αριθμού των εμπλεκόμενων προσώπων και των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν και λογικά θα ισχύσουν έκτακτα μέτρα για να γίνει σωστά η διαδικασία.