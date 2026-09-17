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17χρονος σε πατίνι τραυματίστηκε μετά από τροχαίο με άλογο στην Κεφαλονιά, διακομίστηκε με αεροπλάνο στο «Γεννηματάς»
17χρονος σε πατίνι τραυματίστηκε μετά από τροχαίο με άλογο στην Κεφαλονιά, διακομίστηκε με αεροπλάνο στο «Γεννηματάς»
Ο 17χρονος τραυματίστηκε στα νεφρά - Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του
Τροχαίο ατύχημα με έναν 17χρονο να τραυματίζεται στην κοιλιακή χώρα όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με άλογο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο ρεύμα προς Αργοστόλι υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι το πατίνι ήταν στο ίδιο ρεύμα με το άλογο όταν συγκρούστηκαν ενώ το ζώο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του.
Αρχικά δεν φάνηκε να υπάρχει σοβαρός τραυματισμός του νεαρού, ωστόσο λίγο αργότερα παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
Εκεί ο 17χρονος εξετάστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και παρέμεινε για παρακολούθηση και νοσηλεία. Επειδή, όμως, η κατάσταση της υγείας του από το χτύπημα στα νεφρά επιβαρύνθηκε, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Η αεροδιακομιδή στην Αθήνα έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, με τον 17χρονο να οδηγείται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Κατά τις τελευταίες πληροφορίες του inkefalonia.gr η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο και οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.
Για το περιστατικό συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αλόγου σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο ρεύμα προς Αργοστόλι υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι το πατίνι ήταν στο ίδιο ρεύμα με το άλογο όταν συγκρούστηκαν ενώ το ζώο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του.
Αρχικά δεν φάνηκε να υπάρχει σοβαρός τραυματισμός του νεαρού, ωστόσο λίγο αργότερα παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
Εκεί ο 17χρονος εξετάστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και παρέμεινε για παρακολούθηση και νοσηλεία. Επειδή, όμως, η κατάσταση της υγείας του από το χτύπημα στα νεφρά επιβαρύνθηκε, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Η αεροδιακομιδή στην Αθήνα έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, με τον 17χρονο να οδηγείται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Κατά τις τελευταίες πληροφορίες του inkefalonia.gr η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο και οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.
Για το περιστατικό συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αλόγου σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.
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