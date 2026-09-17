Καιρός: Κλείνει ο κύκλος των βροχών και έρχονται 32άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο Protothema
Καιρός: Κλείνει ο κύκλος των βροχών και έρχονται 32άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο Protothema
Κρήτη και Δωδεκάνησα κλείνουν τον κύκλο της κακοκαιρίας - Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, έως 7 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο
Κρήτη και Δωδεκάνησα κλείνουν σήμερα τον τελευταίο κύκλο των βροχών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.
Επιπλέον, σταδιακά θα ανέβει και η θερμοκρασία, και το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά: Για σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και γενικά αίθριο καιρό στις υπόλοιπες περιοχές. Μέχρι το βράδυ όλα τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 26 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι δυτικοί και βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς.
Την Παρασκευή δεν προβλέπονται βροχές, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο. Το Σαββατοκύριακο δεν θα λείψει η απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρηθούν στα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα βρεθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα, φλερτάροντας με τους 32 βαθμούς. Τα τελευταία μπάνια, με τη θερμοκρασία της θάλασσας πάνω από τους 25 βαθμούς, είναι ίσως η καλύτερη ιδέα!
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Επιπλέον, σταδιακά θα ανέβει και η θερμοκρασία, και το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά: Για σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και γενικά αίθριο καιρό στις υπόλοιπες περιοχές. Μέχρι το βράδυ όλα τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 26 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι δυτικοί και βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς.
Την Παρασκευή δεν προβλέπονται βροχές, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο. Το Σαββατοκύριακο δεν θα λείψει η απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρηθούν στα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα βρεθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα, φλερτάροντας με τους 32 βαθμούς. Τα τελευταία μπάνια, με τη θερμοκρασία της θάλασσας πάνω από τους 25 βαθμούς, είναι ίσως η καλύτερη ιδέα!
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