Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Αναβάτης μηχανής συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη γιατί έτρεχε με 117χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο τα 50 χλμ./ώρα
Αναβάτης μηχανής συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη γιατί έτρεχε με 117χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο τα 50 χλμ./ώρα
Ο 24χρονος αναβάτης συνελήφθη νωρίς το πρωί της Πέμπτης
Στη σύλληψη ενός 24χρονου αναβάτη μηχανής για υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Ο 24χρονος συνελήφθη στην περιοχή του Ευόσμου από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός αναβάτης συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να κινείται έχοντας αναπτύξει 117 χλμ/ώρα με τη μηχανή του σε μια περιοχή στην οποία το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 50 χλμ/ώρα.
Ο 24χρονος συνελήφθη στην περιοχή του Ευόσμου από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός αναβάτης συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να κινείται έχοντας αναπτύξει 117 χλμ/ώρα με τη μηχανή του σε μια περιοχή στην οποία το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 50 χλμ/ώρα.
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