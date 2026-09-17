Αναβάτης μηχανής συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη γιατί έτρεχε με 117χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο τα 50 χλμ./ώρα
ΕΛΛΑΔΑ
αναβάτης Μηχανή Υπερβολική ταχύτητα Θεσσαλονίκη Εύοσμος

Αναβάτης μηχανής συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη γιατί έτρεχε με 117χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο τα 50 χλμ./ώρα

Ο 24χρονος αναβάτης συνελήφθη νωρίς το πρωί της Πέμπτης

Αναβάτης μηχανής συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη γιατί έτρεχε με 117χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο τα 50 χλμ./ώρα
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Στη σύλληψη ενός 24χρονου αναβάτη μηχανής για υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Ο 24χρονος συνελήφθη στην περιοχή του Ευόσμου από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός αναβάτης συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να κινείται έχοντας αναπτύξει 117 χλμ/ώρα με τη μηχανή του σε μια περιοχή στην οποία το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 50 χλμ/ώρα.
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