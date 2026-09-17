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Σκυλίτσα βρέθηκε σε τραγική κατάσταση στην Αλεξανδρούπολη, το τρίχωμά της την εμπόδιζε ακόμη και να κινηθεί
Σκυλίτσα βρέθηκε σε τραγική κατάσταση στην Αλεξανδρούπολη, το τρίχωμά της την εμπόδιζε ακόμη και να κινηθεί
Το ζώο μεταφέρθηκε για περίθαλψη, όπου διαπιστώθηκε ότι πάσχει και από διροφιλαρίωση
Σε άθλια κατάσταση εντοπίστηκε μια σκυλίτσα στην Άνθεια Αλεξανδρούπολης, η οποία περιφερόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα αβοήθητη στους δρόμους του χωριού.
Το ζώο εντόπισαν άνθρωποι του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι περιέγραψαν μια δύσκολη επιχείρηση περισυλλογής, καθώς η σκυλίτσα ήταν φοβισμένη, εξαντλημένη και ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Facebook, η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το τρίχωμά της είχε δημιουργήσει εκτεταμένες και συμπαγείς τριχομάζες που κάλυπταν μεγάλο μέρος του σώματός της. Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι πάσχει και από διροφιλαρίωση.
Πλέον, η σκυλίτσα βρίσκεται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση και ξεκινά μια δύσκολη πορεία αποκατάστασης.
«Η σκυλίτσα περιφερόταν για άγνωστο χρονικό διάστημα στο χωριό Άνθεια, σε μια κατάσταση που μαρτυρούσε σοβαρή και παρατεταμένη παραμέληση. Παρουσίαζε βαριά, γενικευμένη συμπίληση του τριχώματος, με εκτεταμένες και συμπαγείς τριχομάζες που περιέβαλλαν τον κορμό και τα άκρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα παχύ και δυσκίνητο περίβλημα γύρω από το σώμα.
Η κατάσταση του τριχώματος ήταν τέτοια ώστε να παρεμποδίζεται σημαντικά η φυσιολογική κινητικότητα και η άμεση εκτίμηση του δέρματος Η ίδια παρέμενε φοβισμένη, εξαντλημένη και ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι σε κάθε ανθρώπινη προσέγγιση. Κάθε προσπάθεια απαιτούσε ηρεμία και ιδιαίτερη προσοχή. Με υπομονή και επιμονή, σήμερα το απόγευμα καταφέραμε τελικά να ολοκληρώσουμε την περισυλλογή της.
Μεταφέρθηκε άμεσα στο κτηνιατρείο, όπου ξεκίνησε η διαδικασία της κτηνιατρικής φροντίδας και του απαραίτητου διαγνωστικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου για λοιμώδη νοσήματα αποκάλυψαν ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα: η σκυλίτσα πάσχει από διροφιλαρίωση, από Dirofilaria immitis.
Η εικόνα της σήμερα δεν είναι απλώς η εικόνα ενός αδέσποτου ζώου. Είναι η εικόνα ενός πλάσματος που για μεγάλο διάστημα πάλευε μόνο του να επιβιώσει, χωρίς προστασία και χωρίς την απαραίτητη φροντίδα. Σήμερα, όμως, αυτό άλλαξε.
Ο δρόμος σταμάτησε. Η περίθαλψη ξεκίνησε. Και μαζί της ξεκινά η δύσκολη προσπάθεια να ξανακερδίσει την υγεία, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη της».
Το ζώο εντόπισαν άνθρωποι του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι περιέγραψαν μια δύσκολη επιχείρηση περισυλλογής, καθώς η σκυλίτσα ήταν φοβισμένη, εξαντλημένη και ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Facebook, η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το τρίχωμά της είχε δημιουργήσει εκτεταμένες και συμπαγείς τριχομάζες που κάλυπταν μεγάλο μέρος του σώματός της. Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι πάσχει και από διροφιλαρίωση.
Πλέον, η σκυλίτσα βρίσκεται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση και ξεκινά μια δύσκολη πορεία αποκατάστασης.
«Η σκυλίτσα περιφερόταν για άγνωστο χρονικό διάστημα στο χωριό Άνθεια, σε μια κατάσταση που μαρτυρούσε σοβαρή και παρατεταμένη παραμέληση. Παρουσίαζε βαριά, γενικευμένη συμπίληση του τριχώματος, με εκτεταμένες και συμπαγείς τριχομάζες που περιέβαλλαν τον κορμό και τα άκρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα παχύ και δυσκίνητο περίβλημα γύρω από το σώμα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η κατάσταση του τριχώματος ήταν τέτοια ώστε να παρεμποδίζεται σημαντικά η φυσιολογική κινητικότητα και η άμεση εκτίμηση του δέρματος Η ίδια παρέμενε φοβισμένη, εξαντλημένη και ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι σε κάθε ανθρώπινη προσέγγιση. Κάθε προσπάθεια απαιτούσε ηρεμία και ιδιαίτερη προσοχή. Με υπομονή και επιμονή, σήμερα το απόγευμα καταφέραμε τελικά να ολοκληρώσουμε την περισυλλογή της.
Μεταφέρθηκε άμεσα στο κτηνιατρείο, όπου ξεκίνησε η διαδικασία της κτηνιατρικής φροντίδας και του απαραίτητου διαγνωστικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου για λοιμώδη νοσήματα αποκάλυψαν ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα: η σκυλίτσα πάσχει από διροφιλαρίωση, από Dirofilaria immitis.
Η εικόνα της σήμερα δεν είναι απλώς η εικόνα ενός αδέσποτου ζώου. Είναι η εικόνα ενός πλάσματος που για μεγάλο διάστημα πάλευε μόνο του να επιβιώσει, χωρίς προστασία και χωρίς την απαραίτητη φροντίδα. Σήμερα, όμως, αυτό άλλαξε.
Ο δρόμος σταμάτησε. Η περίθαλψη ξεκίνησε. Και μαζί της ξεκινά η δύσκολη προσπάθεια να ξανακερδίσει την υγεία, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη της».
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