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Σοβαρό τροχαίο στη Γλυφάδα: Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από Ι.Χ. που «καρφώθηκε» σε μάντρα
Σοβαρό τροχαίο στη Γλυφάδα: Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από Ι.Χ. που «καρφώθηκε» σε μάντρα
Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Πέντε άτομα επέβαιναν στο όχημα, δύο μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ μετά την επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα.
Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που έσπευσαν στο σημείο μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Σώματος, περίπου στις 02:00.
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα. Τα τρία είχαν ήδη παραληφθεί από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα. Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν άνδρα τραυματισμένο, ενώ ανέσυραν ακόμη έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Και οι δύο παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 03:30, ενώ τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.
Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που έσπευσαν στο σημείο μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Σώματος, περίπου στις 02:00.
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα. Τα τρία είχαν ήδη παραληφθεί από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα. Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν άνδρα τραυματισμένο, ενώ ανέσυραν ακόμη έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Και οι δύο παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 03:30, ενώ τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.
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